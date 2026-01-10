"Шутить не намерены": О чём промолчали после удара "Орешником"? Военный эксперт все рассказал

12:02, 10 янв 2026

В ночь на 9 января российские вооруженные силы провели масштабную атаку высокоточным оружием по территории Украины. Официально операция была представлена как ответ на атаку беспилотников по резиденции президента РФ Владимира Путина. Военный аналитик Евгений Михайлов раскрыл детали применения новейшей ракетной системы «Орешник» и объяснил стратегический посыл этого удара.

По данным российского Минобороны, все намеченные цели были поражены. Под удар попали производственные мощности, где собирались дроны для налета на президентскую резиденцию, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая функционирование украинского военно-промышленного комплекса.

Украинские источники сообщают о попадании в крупнейшее в Европе подземное газохранилище, расположенное во Львовской области. Серьезно пострадал и Киев — градоначальник Виталий Кличко объявил эвакуацию жителей из-за отсутствия воды, тепла и электричества по всему городу. Коммунальные службы начали сливать воду из внутридомовых систем, чтобы предотвратить повреждение труб в морозы при отсутствии отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия киевского мэра, заявив, что самый обеспеченный финансами город страны должен решать проблемы, а не бежать от них, особенно при наличии необходимых резервных схем.

Военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии изданию пояснил, что российская сторона намеренно не скрывала подготовку к применению «Орешника». Любая активность на полигоне Капустин Яр фиксируется спутниками противника и передается украинским властям, поэтому особой секретности не требовалось.

По словам специалиста, Москва из гуманных соображений не наносила удары в новогодние праздники, хотя граждане ожидали ответа на атаку по президентской резиденции и удар по мирным жителям в кафе на Херсонщине. Совокупность этих событий, включая атаки на танкеры, стала основанием для ответных действий. Михайлов подчеркнул, что это общее предупреждение американцам и всем, кто пытается с Россией играть — шутить никто не будет.

Эксперт отметил технические особенности «Орешника»: боевая часть ракеты не была дополнительно нагружена, поскольку при полете она нагревается до состояния плазмы и наносит мощнейший кинетический удар, поражая цели на большой глубине и причиняя серьезные разрушения.

Относительно удара по газохранилищу Михайлов пояснил, что одним ударом такой крупный объект сложно полностью вывести из строя. Однако эксперты зафиксировали сейсмические отклонения, и защита глубоко расположенного объекта значительно нарушена. Истинные последствия станут известны в ближайшие дни. Резкое сокращение подачи газа в западных регионах Украины, особенно во Львовской области, уже свидетельствует о серьезности повреждений.

Военный аналитик подчеркнул, что удар не ограничился только «Орешником» — были задействованы и другие ракетные системы для поражения объектов противника. По его мнению, это хотя бы частично оправдывает ожидания российских граждан относительно ответных действий.

Михайлов отметил, что нынешний удар «Орешником» отличается от предыдущего удара по заводу «Южмаш». Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем применение этой ракетной системы станет регулярным по серьезным объектам противника, демонстрируя готовность России использовать новейшие вооружения в ответ на провокации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru