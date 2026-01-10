12:09, 10 янв 2026

Россия нанесла удары по территории Украины с использованием гиперзвуковой системы «Орешник». Об этом сообщают российские военные эксперты и политологи. Удары стали ответом на попытку атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина.

Москва выбрала асимметричный ответ вместо прямого удара по местам пребывания украинского руководства. Российские ракеты поразили военные объекты и энергетическую инфраструктуру на территории Украины. Политолог Иван Мезюхо называет это демонстрацией военной целесообразности вместо эмоциональной реакции.

Последствия ударов затронут не только украинскую армию, но и гражданское население. Теперь Киеву придется решать дилемму между продолжением боевых действий и обеспечением базовых потребностей своих граждан. Повреждение энергетических объектов может привести к перебоям в электроснабжении украинских городов.

Эксперты видят в действиях России сигнал для западных партнеров Киева, включая новую администрацию США. Мезюхо подчеркивает: Москва показывает, что не приемлет язык ультиматумов и силовых методов. Россия не станет объектом внешнего давления подобно странам Латинской Америки или европейским государствам.

Применение «Орешника» без боевой части эксперты трактуют как готовность к дипломатическому решению конфликта. При этом Россия демонстрирует технические возможности для достижения целей военным путем. На данный момент инициатива на поле боя принадлежит российским Вооруженным Силам.

Мезюхо отмечает избирательность российских ударов в отличие от действий некоторых других стран в военных конфликтах. Россия наносит удары по военным объектам и инфраструктуре двойного назначения, которая работает на нужды украинской армии. Жилые кварталы и гражданские объекты остаются вне зоны поражения.

Применение гиперзвуковой системы стало очередным испытанием новейшего вооружения в боевых условиях. «Орешник» относится к классу средств, способных преодолевать системы противоракетной обороны. Это оружие может нести как ядерную, так и обычную боевую часть.

Политологи считают удары предупреждением для американской администрации о недопустимости милитаристской политики в отношении России. Москва намерена отстаивать свои интересы всеми доступными средствами. Одновременно остается открытой возможность для урегулирования кризиса за столом переговоров.

Украинская сторона пока не комментирует масштабы повреждений от российских ударов. По неофициальным данным, пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны. Точное количество поврежденных объектов и характер разрушений не разглашаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru