Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Не испытывайте терпение России. Вашингтон получил грозное предупреждение: "Орешник" готов к удару по Банковой

Не испытывайте терпение России. Вашингтон получил грозное предупреждение: "Орешник" готов к удару по Банковой

12:09, 10 янв 2026

Россия нанесла удары по территории Украины с использованием гиперзвуковой системы «Орешник». Об этом сообщают российские военные эксперты и политологи. Удары стали ответом на попытку атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина.

Москва выбрала асимметричный ответ вместо прямого удара по местам пребывания украинского руководства. Российские ракеты поразили военные объекты и энергетическую инфраструктуру на территории Украины. Политолог Иван Мезюхо называет это демонстрацией военной целесообразности вместо эмоциональной реакции.

Последствия ударов затронут не только украинскую армию, но и гражданское население. Теперь Киеву придется решать дилемму между продолжением боевых действий и обеспечением базовых потребностей своих граждан. Повреждение энергетических объектов может привести к перебоям в электроснабжении украинских городов.

Эксперты видят в действиях России сигнал для западных партнеров Киева, включая новую администрацию США. Мезюхо подчеркивает: Москва показывает, что не приемлет язык ультиматумов и силовых методов. Россия не станет объектом внешнего давления подобно странам Латинской Америки или европейским государствам.

Применение «Орешника» без боевой части эксперты трактуют как готовность к дипломатическому решению конфликта. При этом Россия демонстрирует технические возможности для достижения целей военным путем. На данный момент инициатива на поле боя принадлежит российским Вооруженным Силам.

Мезюхо отмечает избирательность российских ударов в отличие от действий некоторых других стран в военных конфликтах. Россия наносит удары по военным объектам и инфраструктуре двойного назначения, которая работает на нужды украинской армии. Жилые кварталы и гражданские объекты остаются вне зоны поражения.

Применение гиперзвуковой системы стало очередным испытанием новейшего вооружения в боевых условиях. «Орешник» относится к классу средств, способных преодолевать системы противоракетной обороны. Это оружие может нести как ядерную, так и обычную боевую часть.

Политологи считают удары предупреждением для американской администрации о недопустимости милитаристской политики в отношении России. Москва намерена отстаивать свои интересы всеми доступными средствами. Одновременно остается открытой возможность для урегулирования кризиса за столом переговоров.

Украинская сторона пока не комментирует масштабы повреждений от российских ударов. По неофициальным данным, пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны. Точное количество поврежденных объектов и характер разрушений не разглашаются.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Шутить не намерены": О чём промолчали после удара "Орешником"? Военный эксперт все рассказал

Читайте также:

"Шутить не намерены": О чём промолчали после удара "Орешником"? Военный эксперт все рассказал
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Поплатились за атаки на Путина": Массированный удар России. На Западе затряслись
Россия/мир
"Поплатились за атаки на Путина": Массированный удар России. На Западе затряслись
Владимир Путин выступил с экстренным заявлением после ответа РФ на удары по своей территории западными ракетами
Россия/мир
Владимир Путин выступил с экстренным заявлением после ответа РФ на удары по своей территории западными ракетами
"Шутить не намерены": О чём промолчали после удара "Орешником"? Военный эксперт все рассказал
Россия/мир
"Шутить не намерены": О чём промолчали после удара "Орешником"? Военный эксперт все рассказал
Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль
Россия/мир
Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен