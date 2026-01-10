Да, сложно. Но людям надо знать: Вопрос генерала Гурулёва - министру Белоусову

12:13, 10 янв 2026

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв в беседе с журналистами озвучил вопрос, который хотел бы задать министру обороны Андрею Белоусову. Речь идет о жилье для военнослужащих — проблеме, которая затрагивает тысячи людей.

Разговор с Гурулёвым состоялся при подведении итогов года и получился максимально откровенным. Военный парламентарий сразу обозначил формат беседы — без недомолвок и обиняков.

В ходе интервью обсуждались разные темы: от прогнозов по СВО до подготовки к возможному противостоянию с Европой. Генерал отметил, что стратегическая инициатива сейчас находится в руках российских военных, а главная задача — подготовить страну к вероятным попыткам вторжения.

Среди разочарований года Гурулёв выделил ситуацию с медициной, в частности массовое сокращение родильных домов в регионах. Депутат подчеркнул, что такой подход неприемлем для отдаленных территорий вроде Забайкальского края, Якутии или Чукотки, где добраться до областного центра можно только авиатранспортом.

Главный вопрос к министру обороны касается обеспечения военнослужащих положенным жильем. Гурулёв признал, что понимает невозможность моментально решить проблему с очередью, накопившейся за семь лет. Он критически отнесся к предложениям коллег-депутатов быстро рассчитаться с долгами, назвав такой подход нереалистичным в условиях военного времени.

По словам генерала, ключевая задача — хотя бы стабилизировать очередь на получение жилья. Сейчас военным приходится ждать около восьми лет — речь идет о тех, кто встал на учет в 2017 году. При этом очередь не уменьшается, а только растет из-за продолжающихся военных действий.

Гурулёв попросил министра дать конкретный ответ: когда появится план по погашению очереди. Людям важно понимать перспективы и сроки решения вопроса, подчеркнул депутат. Он настаивает на необходимости четкого графика, учитывающего реалии военного времени и постоянный приток новых военнослужащих, нуждающихся в жилье.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru