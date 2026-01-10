12:22, 10 янв 2026

В Курской области в 2025 году прошла масштабная военная операция по освобождению территорий от украинских формирований. Операция получила кодовое название «Труба» и проводилась с использованием магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Информация об этом появилась в российских военных источниках и была освещена военным обозреватором издания Царьград Владом Шлепченко.

С августа 2024 года город Суджа Курской области находился под контролем украинских военных. По данным российской стороны, в этот период регулярно поступали сообщения о действиях оккупационных сил в отношении местного населения. Ситуация требовала решительных действий со стороны российского командования.

Украинские военные контролировали воздушное и наземное пространство на захваченной территории, однако подземные коммуникации оставались вне их внимания. Российское командование приняло решение использовать для проведения операции магистральный газопровод, который проходит через эту территорию.

Подготовка к операции

После прекращения поставок газа в Европу 1 января 2025 года трубопровод заполнился воздушной смесью с метаном и парами углеводородов, что создавало дополнительные риски. Командование разведывательно-штурмовой бригады «Восток» во главе с Борисом Неживëнком организовало подготовку к операции, которая заняла три недели.

Это была не первая подобная операция российских военных. Ранее аналогичные действия проводились в боях за Авдеевку, где военнослужащие использовали канализационные коммуникации для выхода в тыл противника. Также был очищен трехкилометровый тоннель под Торецком, что позволило захватить укрепленные позиции украинских военных на окраине поселка Кирово.

Реализация плана

План операции предполагал скрытное перемещение около 800 военнослужащих на расстояние примерно 15 километров через газопровод диаметром 140 сантиметров. Основная ставка делалась на фактор неожиданности.

Для подготовки была прорыта траншея протяженностью около 500 метров к газопроводу. Из трубы откачали остатки газа и заполнили воздухом. В стенках трубопровода сделали технические отверстия, через которые извлекли грунт для создания мест отдыха и санитарных зон. После этого в трубу доставили боеприпасы и продовольствие.

Военнослужащие заходили в газопровод поэтапно, чтобы избежать обнаружения противником. Первая группа провела под землей трое суток, дожидаясь остальных участников операции. По данным военных источников, операция завершилась успешно в течение недели.

Реакция украинской стороны

Первоначально украинские информационные каналы сообщали о провале российской операции. В украинских СМИ утверждалось, что операция была плохо спланирована, а украинская разведка знала о ней заранее. Распространялась информация о потерях российской стороны в ходе операции.

Позже тональность публикаций изменилась. Украинские каналы начали обсуждать возможность проведения подобных операций через другие газопроводы. Поводом стала публикация фотографий электротележки для передвижения внутри труб. После этого в украинских источниках появились материалы с картами расположения магистральных газопроводов.

Европейская реакция

Информация об операции вызвала обсуждение в европейских СМИ. Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке высказал предложение о превентивных мерах в отношении газопроводов между Россией и ЕС.

Министерство обороны Польши рассматривает возможность установки датчиков движения и тепла внутри газопроводов на территории страны. По заявлениям польской стороны, это должно обеспечить раннее обнаружение возможных диверсионных групп.

Операция в Курской области стала крупнейшей среди подобных действий российских военных с использованием подземных коммуникаций. Опыт предыдущих операций в Авдеевке и Торецке был учтен при планировании действий в районе Суджи.

