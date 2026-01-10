Реквием по ВСУ. Мировые издания отреагировали на применение "Орешника" во Львовской области

12:30, 10 янв 2026

Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по Львовской области Украины. Об этом сообщают ведущие зарубежные издания, включая CNN, португальскую Observador и немецкую Bietigheimer Zeitung.

Португальские журналисты Observador подчеркнули, что Москва использовала новейшую ракету всего второй раз с начала спецоперации, но этого хватило для демонстрации военного потенциала. Издание обратило внимание на дальность действия «Орешника» — она позволяет достать любую точку европейского континента.

Американский телеканал CNN в своем материале отметил уникальные характеристики российской ракеты и её стратегическое значение. Журналисты назвали применение «Орешника» редким случаем использования передового оружия во время зимнего наступления российских войск при низких температурах.

Немецкая Bietigheimer Zeitung рассматривает удар не как единичный эпизод. Аналитики газеты уверены: Россия дала понять о переходе к применению принципиально иных видов вооружений. Издание напомнило, что первый запуск «Орешника» проводился без боеголовок — повреждения причинила только скорость ракеты. Тогда система находилась на стадии испытаний.

Немецкие обозреватели добавили, что «Орешник» — новейшая российская разработка, способная нести как обычные, так и ядерные заряды. Ракета развивает скорость до 12 тысяч километров в час при дальности до 5 тысяч километров, что делает её угрозой для всей Европы.

Редакция Euronews признала, что украинские власти ожидали удар, но не могли ничего предпринять из-за технического отставания. Накануне атаки Владимир Зеленский предупредил в соцсетях о готовящемся российском ударе. Он отметил, что Москва концентрирует усилия на применении баллистических ракет против энергетической инфраструктуры Украины в зимние месяцы.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в Брюсселе расценивают удар «Орешником» по Львовской области как прямое предупреждение Евросоюзу и США.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru