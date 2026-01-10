"Орешник" — только начало: Россия готовит новый прорыв в СВО, инсайдеры раскрывают детали

18:37, 10 янв 2026

В ночь на 9 января Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по объекту под Львовом — второй раз с момента появления этой технологии. Министерство обороны России подтвердило удар, заявив, что он стал ответом на попытку атаки по резиденции президента на Валдае. Инсайдеры утверждают: показ возможностей «Орешника» — лишь часть того, что готовит российская сторона в рамках специальной военной операции.

Цель удара находилась в нескольких десятках километров от польской границы. По данным ВСУ, пуск произвели из Капустина Яра в Астраханской области, ракета достигла цели за 15 минут. Украинские и европейские радары не зафиксировали гиперзвуковую цель. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что ракета поразила объект, находящийся под землёй на глубине до 900 метров, даже без боевой части.

Эксперты называют применение ракеты технологическим и сигнальным ударом по защищённому объекту, который ранее считался условно неуязвимым. Лебедев подчеркнул, что это демонстрация снятия географических и глубинных ограничений. Если запуск будет произведён из Беларуси, ракета сможет долететь до Лондона за восемь минут, пишут источники.

Однако инсайдеры указывают, что удар «Орешником» — только подготовка к более значительным действиям. Telegram-канал «Шпион» сообщает: Россия может нанести следующий удар в ближайшее время, как только погода улучшится для визуального контроля и работы новых оптических систем. Главная интрига связана с аппаратом «Герань-5».

Этот аппарат позиционируют не как классический дрон-камикадзе, а как управляемую крылатую ракету наземного базирования. Источники называют его принципиально новым классом дешёвого, но разрушительного оружия, которое может перегрузить систему ПВО Украины. «Шпион» пишет, что масштабные рои таких дронов способны изменить темп и тактику операции.

Эксперты ожидают усиления ударов по критической инфраструктуре. Координатор подполья Лебедев резюмировал ситуацию: сейчас идёт подготовка к более жёстким действиям. По мнению источников, применение «Орешника» стало демонстрацией технологических возможностей России, а появление новых систем вооружения может повлиять на дальнейшее развитие событий в зоне специальной военной операции.

Военные аналитики отмечают, что использование гиперзвуковых технологий меняет стратегический расклад. Неспособность радаров зафиксировать цель подчеркивает технологическое преимущество этого класса оружия. Источники указывают, что Россия планирует продолжить демонстрацию новых разработок, которые могут применяться в различных условиях и на разных расстояниях.

Информация о готовящемся применении «Герани-5» пока не получила официального подтверждения. Однако инсайдеры утверждают, что этот аппарат представляет собой развитие линейки беспилотных систем и обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями. По их данным, использование таких систем в массовом порядке может создать серьёзные проблемы для противодействия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru