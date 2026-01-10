Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Настоящую цель "Орешника" скрыли. Ракета разнесла более серьёзный объект

Настоящую цель "Орешника" скрыли. Ракета разнесла более серьёзный объект

18:44, 10 янв 2026

Российская ракета «Орешник» могла поразить более значимую цель, чем сообщалось официально. Речь идет о запуске по украинской территории, о котором появилась новая версия, пишет Царьград.

Украинская сторона практически сразу подтвердила попадание ракеты по газовому хранилищу в Стрые. Однако теперь появляются предположения о том, что серьезный урон мог быть нанесен и Львовскому авиаремонтному заводу.

Издание «Военная Хроника» приводит версию о возможном поражении производственных цехов АРЗ. Если эта информация подтвердится, масштаб разрушений можно будет сравнить с ущербом, который ранее был нанесен стратегическим объектам в Днепропетровске.

Источники отмечают, что украинская сторона оперативно признала только повреждения инфраструктурного объекта. О втором возможном попадании официальных заявлений не поступало.

Аналитики подчеркивают закономерность такого подхода. Удары по ключевым оборонным предприятиям наносят урон не только системе ремонта и логистики военной техники, но и влияют на моральное состояние украинских вооруженных сил. Реальные масштабы разрушений станут очевидны позже.

Параллельно с этим в Киевской области зафиксировали массированную атаку. 8 января здесь произошло порядка 40 ударов, основная часть которых пришлась на три теплоэлектроцентрали и логистические узлы. Применение баллистических ракет было направлено на максимальное разрушение — восстановление энергетической системы потребует значительных усилий. Атаки продолжались всю ночь на 9 января, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В городе постепенно снижается температура теплоносителя и прекращается водоснабжение. При температуре воздуха минус шесть градусов стояки отопления и воды в жилых домах находятся под угрозой разрыва. Коммунальные службы начинают «сливать дома». Аналогичная ситуация складывается в Кривом Роге и Львове, уточнял ветеран ЧВК «Вагнер», автор канала Condottiero.

В Запорожской и Черкасской областях под удар попали скопления техники, складские помещения, промежуточные пункты снабжения и управления. В Херсонской и Николаевской областях атака помешала украинским вооруженным силам организовать переправу через Днепр.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Орешник" — только начало: Россия готовит новый прорыв в СВО, инсайдеры раскрывают детали

Читайте также:

"Орешник" — только начало: Россия готовит новый прорыв в СВО, инсайдеры раскрывают детали
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Орешник" — только начало: Россия готовит новый прорыв в СВО, инсайдеры раскрывают детали
Россия/мир
"Орешник" — только начало: Россия готовит новый прорыв в СВО, инсайдеры раскрывают детали
«Атака на Курск — всего лишь прикрытие»: военные эксперты раскрыли хитрую тактику ВСУ — Белгороду нужно приготовиться, это начнется совсем скоро
Россия/мир
«Атака на Курск — всего лишь прикрытие»: военные эксперты раскрыли хитрую тактику ВСУ — Белгороду нужно приготовиться, это начнется совсем скоро
"Удар был мощнейшим": СМИ Украины заявляют о повторном применении "Орешника"
Россия/мир
"Удар был мощнейшим": СМИ Украины заявляют о повторном применении "Орешника"
В Сумах крематории работают на полную мощь: Каждый день из Курской области привозят груз 200 — потери растут
Россия/мир
В Сумах крематории работают на полную мощь: Каждый день из Курской области привозят груз 200 — потери растут


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен