Российская ракета «Орешник» могла поразить более значимую цель, чем сообщалось официально. Речь идет о запуске по украинской территории, о котором появилась новая версия, пишет Царьград.

Украинская сторона практически сразу подтвердила попадание ракеты по газовому хранилищу в Стрые. Однако теперь появляются предположения о том, что серьезный урон мог быть нанесен и Львовскому авиаремонтному заводу.

Издание «Военная Хроника» приводит версию о возможном поражении производственных цехов АРЗ. Если эта информация подтвердится, масштаб разрушений можно будет сравнить с ущербом, который ранее был нанесен стратегическим объектам в Днепропетровске.

Источники отмечают, что украинская сторона оперативно признала только повреждения инфраструктурного объекта. О втором возможном попадании официальных заявлений не поступало.

Аналитики подчеркивают закономерность такого подхода. Удары по ключевым оборонным предприятиям наносят урон не только системе ремонта и логистики военной техники, но и влияют на моральное состояние украинских вооруженных сил. Реальные масштабы разрушений станут очевидны позже.

Параллельно с этим в Киевской области зафиксировали массированную атаку. 8 января здесь произошло порядка 40 ударов, основная часть которых пришлась на три теплоэлектроцентрали и логистические узлы. Применение баллистических ракет было направлено на максимальное разрушение — восстановление энергетической системы потребует значительных усилий. Атаки продолжались всю ночь на 9 января, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В городе постепенно снижается температура теплоносителя и прекращается водоснабжение. При температуре воздуха минус шесть градусов стояки отопления и воды в жилых домах находятся под угрозой разрыва. Коммунальные службы начинают «сливать дома». Аналогичная ситуация складывается в Кривом Роге и Львове, уточнял ветеран ЧВК «Вагнер», автор канала Condottiero.

В Запорожской и Черкасской областях под удар попали скопления техники, складские помещения, промежуточные пункты снабжения и управления. В Херсонской и Николаевской областях атака помешала украинским вооруженным силам организовать переправу через Днепр.

