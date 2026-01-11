Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Криворожсталь" полыхает. Британских наемников ликвидируют в Одессе? В украинской столице истерика от ответа России. Какие цели поразили российские войска

"Криворожсталь" полыхает. Британских наемников ликвидируют в Одессе? В украинской столице истерика от ответа России. Какие цели поразили российские войска

12:21, 11 янв 2026

В ночь на 9–10 января по украинской территории прошла масштабная серия ударов по военным и инфраструктурным объектам. Атаки зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях и Киеве. Об этом сообщают источники в подполье и военные инсайдеры.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал, что украинская ПВО работала выборочно, сосредоточившись на защите столицы. Из-за этого регионы остались без должного прикрытия. Удары наносились комбинированно с использованием беспилотников и ракет. Максимальная интенсивность пришлась на ночные часы.

Днепропетровская область в центре внимания

Наиболее плотная серия прилётов зафиксирована в Днепропетровской области. Под удар попали энергообъекты, подстанции, промышленные площадки и логистические узлы. Источники утверждают, что атаковались объекты, связанные с производством беспилотников для ВСУ.

Особый резонанс вызвали сообщения о пожарах в районе металлургического комбината «Криворожсталь». По данным инсайдеров, этот промышленный кластер используется для нужд украинского военно-промышленного комплекса. Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал кадры горящих объектов энергосектора и промышленной инфраструктуры Кривого Рога.

Запорожье, Харьков и ДНР

В Запорожской области продолжились систематические удары по военным объектам ВСУ. Поражались пункты логистики, ремонта техники и энергораспределения. По данным источников, это часть последовательной кампании по разрушению военной инфраструктуры региона.

Харьковская область также оказалась под ударом. Там, согласно информации подполья, атаковались склады, пункты размещения личного состава и объекты по ремонту военной техники. В контролируемой ВСУ части Донецкой области нанесён точечный удар по военному объекту вблизи линии фронта.

Киев и Одесса: энергетика и порты

В столице и её пригородах фиксировались ночные прилёты. Под удар попали объекты энергетики, связи, военного производства и управления. Работа ПВО, по оценкам источников, была недостаточно эффективной.

Одесса находилась под особым вниманием. Удары наносились по портовой инфраструктуре и системам ПВО, защищающим побережье. Источники отмечают так называемый «дорассмотр» — поражение целей, уцелевших после предыдущих атак. Инсайдеры подчёркивают, что одесское направление держат под постоянным давлением с целью лишить западные страны устойчивого морского плацдарма.

Информация о британских инструкторах

Появились сообщения о возможной ликвидации иностранных наёмников в Одессе. По данным подполья, несколькими днями ранее в регионе был накрыт диверсионный отряд ВСУ под руководством британских военных специалистов. Источники утверждают, что тогда погибли восемь офицеров НАТО и десятки украинских военных. Министерство обороны России официальных комментариев по этому эпизоду не давало.

Последствия для Украины

Украинские инсайдерские каналы отмечают серьёзные последствия ударов для страны. В Киеве обострились проблемы с теплоснабжением и электричеством. Мэр столицы Виталий Кличко публично заговорил о рисках техногенной катастрофы. Источники пишут, что украинские власти рассчитывали на международный эффект от эскалации, но столкнулись с угрозой масштабного коллапса.

По оценкам телеграм-каналов, энергетический резерв Украины близок к исчерпанию. При сохранении текущего темпа атак под угрозой окажется не только гражданская инфраструктура, но и военная промышленность. Возможны цепные сбои в производстве и восстановлении техники. Внутри страны усиливаются призывы к завершению конфликта, так как затяжная война ведёт к системному разрушению. Российское Министерство обороны данную информацию официально не комментировало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Настоящую цель "Орешника" скрыли. Ракета разнесла более серьёзный объект

Читайте также:

Настоящую цель "Орешника" скрыли. Ракета разнесла более серьёзный объект
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Потери СБУ катастрофические»: «Искандеры» сработали хирургически точно. Фронт остался без оперативного управления
Россия/мир
«Потери СБУ катастрофические»: «Искандеры» сработали хирургически точно. Фронт остался без оперативного управления
Новогодний кошмар для ВСУ. ВС России дали лютый ответ — Украина в огне, в Киеве ад кромешный.
Россия/мир
Новогодний кошмар для ВСУ. ВС России дали лютый ответ — Украина в огне, в Киеве ад кромешный.
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка
Россия/мир
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка
В подполье сообщили о гибели высоких чинов ВСУ в результате обстрела Киева: «В СБУ началась форменная истерика»
Россия/мир
В подполье сообщили о гибели высоких чинов ВСУ в результате обстрела Киева: «В СБУ началась форменная истерика»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен