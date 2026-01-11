12:21, 11 янв 2026

В ночь на 9–10 января по украинской территории прошла масштабная серия ударов по военным и инфраструктурным объектам. Атаки зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях и Киеве. Об этом сообщают источники в подполье и военные инсайдеры.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал, что украинская ПВО работала выборочно, сосредоточившись на защите столицы. Из-за этого регионы остались без должного прикрытия. Удары наносились комбинированно с использованием беспилотников и ракет. Максимальная интенсивность пришлась на ночные часы.

Днепропетровская область в центре внимания

Наиболее плотная серия прилётов зафиксирована в Днепропетровской области. Под удар попали энергообъекты, подстанции, промышленные площадки и логистические узлы. Источники утверждают, что атаковались объекты, связанные с производством беспилотников для ВСУ.

Особый резонанс вызвали сообщения о пожарах в районе металлургического комбината «Криворожсталь». По данным инсайдеров, этот промышленный кластер используется для нужд украинского военно-промышленного комплекса. Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал кадры горящих объектов энергосектора и промышленной инфраструктуры Кривого Рога.

Запорожье, Харьков и ДНР

В Запорожской области продолжились систематические удары по военным объектам ВСУ. Поражались пункты логистики, ремонта техники и энергораспределения. По данным источников, это часть последовательной кампании по разрушению военной инфраструктуры региона.

Харьковская область также оказалась под ударом. Там, согласно информации подполья, атаковались склады, пункты размещения личного состава и объекты по ремонту военной техники. В контролируемой ВСУ части Донецкой области нанесён точечный удар по военному объекту вблизи линии фронта.

Киев и Одесса: энергетика и порты

В столице и её пригородах фиксировались ночные прилёты. Под удар попали объекты энергетики, связи, военного производства и управления. Работа ПВО, по оценкам источников, была недостаточно эффективной.

Одесса находилась под особым вниманием. Удары наносились по портовой инфраструктуре и системам ПВО, защищающим побережье. Источники отмечают так называемый «дорассмотр» — поражение целей, уцелевших после предыдущих атак. Инсайдеры подчёркивают, что одесское направление держат под постоянным давлением с целью лишить западные страны устойчивого морского плацдарма.

Информация о британских инструкторах

Появились сообщения о возможной ликвидации иностранных наёмников в Одессе. По данным подполья, несколькими днями ранее в регионе был накрыт диверсионный отряд ВСУ под руководством британских военных специалистов. Источники утверждают, что тогда погибли восемь офицеров НАТО и десятки украинских военных. Министерство обороны России официальных комментариев по этому эпизоду не давало.

Последствия для Украины

Украинские инсайдерские каналы отмечают серьёзные последствия ударов для страны. В Киеве обострились проблемы с теплоснабжением и электричеством. Мэр столицы Виталий Кличко публично заговорил о рисках техногенной катастрофы. Источники пишут, что украинские власти рассчитывали на международный эффект от эскалации, но столкнулись с угрозой масштабного коллапса.

По оценкам телеграм-каналов, энергетический резерв Украины близок к исчерпанию. При сохранении текущего темпа атак под угрозой окажется не только гражданская инфраструктура, но и военная промышленность. Возможны цепные сбои в производстве и восстановлении техники. Внутри страны усиливаются призывы к завершению конфликта, так как затяжная война ведёт к системному разрушению. Российское Министерство обороны данную информацию официально не комментировало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru