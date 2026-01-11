Украина узнала секрет "Орешника". Но это не всё. Откровения экс-главы ракетных войск

12:31, 11 янв 2026

СБУ сообщила об обнаружении фрагментов ракеты «Орешник» в районе её падения, включая блоки стабилизации и наведения. Находку обнаружили после удара, который не зафиксировала ни одна система ПВО Украины. О деталях инцидента рассказывают украинские спецслужбы.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России Сергей Хатылёв скептически отнесся к заявлениям украинской стороны. Эксперт напомнил, что ракета врезалась в землю на скорости 13 тысяч километров в час. При таком ударе без ядерного заряда работает преимущественно кинетическая энергия.

«Вы представляете, что там должно остаться от этих модулей управления? Либо ничего, либо оплавленное железо, оплавленная микросхема», — заявил Хатылёв в беседе с «Царьградом».

По его словам, к сообщениям СБУ стоит относиться с осторожностью.

Военный специалист подчеркнул, что даже при обнаружении сохранившихся деталей разобраться в секретах ракеты без программного обеспечения практически нереально. Определить структурные связи и взаимодействия по одному фрагменту невозможно — требуется значительная часть снаряда, например, головка самонаведения или система управления.

«По одному кусочку, по одной микросхеме что-то определить нет возможности», — отметил эксперт.

Он добавил, что американские, российские и западноевропейские ракеты используют схожие схемы управления, поскольку микросхемы производятся в одних и тех же местах по всему миру.

Выявить какие-то особые технические тонкости по обломкам не получится. Для этого нужна исправная функциональная часть ракеты, которую можно проверить на контрольно-проверочном оборудовании и изучить её параметры работоспособности.

Только при наличии неповрежденных блоков, микросхем и программного обеспечения с возможностью подключения к системе можно провести полноценный анализ.

«Для того, чтобы это всё сделать, по минимуму должны быть исправленные блоки, микросхемы и само программное обеспечение», — резюмировал Хатылёв.

