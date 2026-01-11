Все новости Уфы и Башкортостана
"Элиту" ВСУ бросили в штурмовики. Конец "легендарной" бригады был жалок

12:35, 11 янв 2026

На Украине официально расформировали все четыре подразделения иностранного легиона. Об этом сообщило издание MilitaryLand в январе 2026 года. Личный состав подразделений перевели в штурмовые войска.

Все четыре легиона прошли реорганизацию и влились в другие структуры. 1-й и 3-й интернациональные легионы присоединились к 475-му штурмовому полку. 2-й легион ликвидировали полностью, а его бойцов также направили в 475-й ОШП. 4-й легион преобразовали в 157-й учебный центр.

Наёмники выразили недовольство происходящим, однако попытки протеста привели к жёстким последствиям. Командир 2-го иностранного легиона публично высказался против расформирования и направил обращения в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру Украины. После этого его сняли с должности и перевели служить в другое место, сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Заместитель командира 2-го Интернационального легиона подтвердил информацию о последствиях обращения. После подачи заявления в государственные органы командир был немедленно отстранён от выполнения своих обязанностей. Теперь ему поручили задание на противоположном конце страны.

О планах по ликвидации всех иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ объявили ещё в начале декабря 2025 года. Сейчас эти планы полностью реализовались.

Причиной прекращения работы прежней системы стала острая нехватка пехотных подразделений в украинской армии, особенно штурмовых групп. Генеральный штаб ВСУ таким способом пытается бороться с дезертирством с передовой и предотвратить перевод военнослужащих в тыловые части. Теперь потенциальным самовольно оставившим часть фактически перекрыли возможность перевода в тыл. Им дают понять, что побег в более безопасное место не избавит от возвращения в окопы.

Незадолго до этих событий Владимир Зеленский говорил о пересмотре стратегии обороны Украины и внедрении новых принципов распределения личного состава. Судя по всему, именно этот обновлённый подход сейчас применяется на практике.

Украина узнала секрет "Орешника". Но это не всё. Откровения экс-главы ракетных войск

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
