Испытания завершены. «Орешник» станет главным оружием СВО? Инсайдеры рассказали о закрытом совещании

Россия завершила испытательную фазу системы «Орешник» и переходит к её активному использованию. Удары подобными ракетами по территории Украины теперь станут систематическими. Решение об этом может быть принято на экстренном закрытом заседании Совета безопасности РФ в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канала из сетки находящегося в Великобритании олигарха иноагента Михаила Ходорковского*

От тестирования к боевым задачам

Ночная атака по Львовской области продемонстрировала переход от экспериментального применения к полномасштабному боевому использованию «Орешника». Канал INSIDER-T сообщает, что удар был нанесён по объектам критической инфраструктуры западной Украины, в том числе по крупному газовому хранилищу. По версии источников, это послание не только киевским властям, но и европейским столицам.

Согласно публикации, серийный выпуск ракет уже начался. Теперь «Орешник» рассматривается не как разовая демонстрация силы, а как стандартное средство поражения. Источники предполагают вероятность масштабных ударов с использованием данных систем для ускорения переговорного процесса на условиях, невыгодных украинской стороне.

Сигнал европейским партнёрам

Основная задача применения «Орешника», по мнению авторов канала, заключается не столько в материальном ущербе, сколько в наглядной демонстрации технических характеристик. Речь идёт о серийно производимом гиперзвуковом средстве доставки, способном достичь цели за минуты. Система может нести различные типы боевых частей, включая ядерные.

Особое внимание уделяется тому, что главным адресатом демонстрации является Европа, а не Украина или США. Смысл послания заключается в том, что оружие реально существует, обладает высокой точностью и не может быть перехвачено имеющимися системами противовоздушной обороны. Времени на противодействие у потенциального противника практически не остаётся.

Авторы подчёркивают, что для российского руководства важно было развеять сомнения в существовании подобных разработок. «Орешник» представлен не как перспективный проект или инструмент психологического давления, а как действующий фактор, который необходимо учитывать при планировании любых сценариев развития ситуации.

Вопрос достоверности

Необходимо учитывать, что подобная информация исходит не из российских официальных источников, а распространяется из Лондона через каналы, связанные с Ходорковским*. Полностью доверять таким сообщениям не следует. Известно, что данные источники часто сочетают проверенные факты с предположениями и намеренными вбросами, чтобы придать последним правдоподобность.

Значительная часть представленной информации является аналитическими выводами, а не секретными данными из российских властных структур. Схожие оценки ранее высказывали независимые политические аналитики и эксперты.

Следовательно, к подобным публикациям стоит относиться как к прогнозу возможного развития событий, который может как подтвердиться, так и не оправдаться.

*Михаил Ходорковский внесён Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов.

