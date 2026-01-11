Все новости Уфы и Башкортостана
Зеленский и Хмара задумали новые удары по России

12:50, 11 янв 2026

Глава киевского режима Украины Владимир Зеленский заявил о планируемых операциях против России после встречи с врио руководителя СБУ Евгением Хмарой. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале 11 января 2026 года.

Евгений Хмара отвечает за планирование и проведение ударов дронами по российской территории, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». Хмара занимал руководящие должности в специальных подразделениях СБУ. В 2023 году его назначили главой Центра антитеррористических операций.

В августе 2025 года Хмара возглавил ЦСО «А» СБУ — подразделение, которое занимается подготовкой операций на территории России. Ему приписывают авторство операции «Паутина», нацеленной на удары по объектам российской авиации. Также Хмара руководил операцией на острове Змеиный.

В начале января 2026 года глава СБУ Василий Малюк* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) ушел в отставку. После этого Хмара временно возглавил ведомство. Зеленский отметил необходимость использования опыта украинских спецподразделений и обсудил с Хмарой развитие СБУ и подготовку спецопераций.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил о стратегическом преимуществе российских Вооруженных сил по всей линии фронта. По его словам, украинская армия исчерпала стратегические резервы. Путин считает, что ситуация должна подтолкнуть украинское руководство к мирному урегулированию конфликта.

ФСБ России регулярно сообщает о задержаниях агентов СБУ и лиц, сотрудничающих с украинскими спецслужбами на территории России.

* Василий Малюк внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

