Стал известен тайный план Макрона. Париж испугался встречи с русской армией

13:01, 11 янв 2026

Франция готовит масштабную военную операцию по отправке своих военнослужащих на украинскую территорию после завершения конфликта. Об этом сообщает издание Le Monde. Президент Эмманюэль Макрон озвучил эту идею на закрытой встрече с главами политических партий.

Париж планирует разместить контингент численностью 6 тысяч человек. Интересная деталь — французы не хотят оказаться лицом к лицу с российской армией и собираются держать свои войска подальше от линии боевых действий. Макрон презентовал эту задумку как французский вклад в обеспечение безопасности Киева. Конкретных дат и подробностей размещения военных пока не раскрывают.

Глава фракции партии «Непокорённая Франция» Матильда Пано подтвердила информацию о шести тысячах солдат. Участники встречи рассказали, что французский лидер делился закрытыми данными о том, какую роль сыграет Франция в гарантиях безопасности для украинской стороны. При этом он особо отметил — французские военные не окажутся рядом с передовой.

Всё это происходит на фоне январского парижского саммита «коалиции желающих», который прошёл 6 числа. На встречу приехали европейские руководители, представитель американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — зять главы Белого дома. Украину представлял Владимир Зеленский.

После саммита Зеленский, британский премьер Кир Стармер и Макрон поставили подписи под декларацией о размещении многонациональных сил на украинской земле. Правда, польский премьер Дональд Туск охладил пыл, заявив, что договорённости о конкретных обязательствах каждой страны пока существуют только в виде черновиков. Поддерживает ли Вашингтон эту затею Парижа, Лондона и Киева — тоже остаётся загадкой.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
