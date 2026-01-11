13:56, 11 янв 2026

В ответ на захват американскими военными танкера и операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро три крупнейшие державы — Китай, Россия и Иран — начали совместные военно-морские учения у побережья Южной Африки. Об этом сообщает агентство Reuters. Манёвры проходят с участием флотов стран БРИКС+ и рассматриваются экспертами как жёсткий ответ на действия Вашингтона.

Манёвры БРИКС+ как сигнал Западу

Военные корабли трёх государств вышли в океан для проведения крупномасштабных учений под названием WILL FOR PEACE 2026. Южноафриканские военные, на территории которых проходят манёвры, подчеркнули: цель операции — обеспечить безопасность морских путей и экономической деятельности в регионе. Кроме того, страны-участницы отрабатывают взаимодействие своих флотов для создания единого механизма защиты.

Представители Минобороны ЮАР заявили, что учения направлены на укрепление военно-морского сотрудничества между странами БРИКС+. Флоты тренируются действовать слаженно при защите торговых маршрутов и реагировании на угрозы в Индийском океане.

Для Белого дома эти манёвры стали неприятным сюрпризом. Многие эксперты восприняли действия Москвы, Пекина и Тегерана как прямую реакцию на инцидент с танкером «Маринера», который американские военные захватили в нейтральных водах. Китай ранее заявлял, что не останется в стороне, когда западные страны вмешиваются в дела суверенных государств и превращают их в зависимые территории.

Зеленский предложил Трампу «похитить Путина»

После того как спецназ США захватил Мадуро в его резиденции в Каракасе, президент Украины Владимир Зеленский решил использовать этот прецедент в свою пользу. Находясь в безопасном месте, он намекнул, что подобную операцию можно провести против российского лидера Владимира Путина. Впрочем, позже Зеленский несколько смягчил формулировки и предложил Трампу «провести операцию» против главы Чечни Рамзана Кадырова.

Американский президент Дональд Трамп неожиданно прокомментировал эти слова. Журналистка спросила его, готов ли он отдать приказ о захвате российского президента, раз Зеленский намекнул на такую возможность. Трамп ответил коротко: «Не думаю, что в этом будет необходимость». Он добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но выразил разочарование тем, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал.

Эксперты выделили два ключевых момента в словах Трампа. Во-первых, попытка захватить президента ядерной державы — это абсурд. Россия после попытки атаки на резиденцию Путина в Валдае нанесла удар по Украине гиперзвуковой системой «Орешник». Силы ядерного сдерживания РФ находятся в постоянной боевой готовности, и реакция Москвы на подобные действия будет сокрушительной.

Во-вторых, слова Трампа указывают на отсутствие единства среди российских элит по поводу проведения спецоперации. Часть влиятельных людей в стране мечтает вернуться к прежней жизни с зарубежными активами и свободными путешествиями. Эти круги готовы пойти на многое, чтобы восстановить доступ к замороженным счетам и комфортному существованию на Западе.

Генерал Гурулёв назвал удары по Украине плановой работой

Недавно Россия нанесла мощный удар по украинской территории: более 200 дронов-камикадзе и десятки баллистических и крылатых ракет атаковали Киев на протяжении шести часов. Львовская область также подверглась удару системой «Орешник». Целями стали аэродром Бильче-Золоте, авиаремонтный завод и одно из крупнейших в Европе газохранилищ, которое фактически контролируется европейскими компаниями.

Минобороны России назвало эту атаку ответом на действия Киева. Однако генерал Андрей Гурулёв в беседе с журналистами выразил иное мнение. По его словам, это не ответный удар, а плановая операция по уничтожению критически важных объектов противника.

Гурулёв пояснил: разведка вскрыла цели, определила приоритеты и нанесла удар по ним. Если бы «Орешник» поразил руководство Украины — Зеленского, главу СБУ Василия Малюка* (внесён в России в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) или начальника ГУР Кирилла Буданова* (внесён в России в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), — тогда это можно было бы назвать местью. Но данная атака является частью систематической работы российских вооружённых сил по уничтожению энергетической инфраструктуры противника. Генерал оценил удар как вполне успешный.

Новый виток противостояния

События последних дней демонстрируют усиление напряжённости в мировой политике. Захват Мадуро американцами, манёвры БРИКС+ у берегов Африки и удары по Украине показывают, что противостояние между Западом и странами, выступающими против его гегемонии, переходит на новый уровень. Китай, Россия и Иран демонстрируют готовность отстаивать свои интересы и интересы союзников, несмотря на давление со стороны США и Европы.

Вашингтон столкнулся с ситуацией, когда его действия вызывают не только осуждение, но и конкретные контрмеры. Учения у берегов Южной Африки стали наглядным примером того, как альтернативный центр силы формирует собственные правила игры в мировой политике.

* - Малюк и Буданов внесены в России Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

