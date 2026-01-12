11:43, 12 янв 2026

Специальная военная операция на Украине продолжается уже 1418 дней — ровно столько же времени длилась война СССР с нацистской Германией. Об этом сообщают российские СМИ и украинское издание «Страна». Эта дата стала поводом для размышлений о причинах затянувшегося конфликта и возможных путях его завершения.

Сравнение с историческим событием

Многие российские издания обратили внимание на символичную цифру — 1418 дней с момента начала украинского конфликта? пишет Царьград. Telegram-канал украинского издания «Страна» отметил, что именно такой срок понадобился для войны СССР с нацистской Германией, которую в России называют Великой Отечественной.

Противники продолжения боевых действий указывают на тревожный факт превышения продолжительности нынешнего противостояния над одним из самых кровопролитных в истории. Сторонники же активных военных действий призывают к решительным мерам и максимальному использованию вооруженных сил.

Украинское издание проводит параллель: за 1418 дней Красная армия дошла до Берлина, тогда как российским войскам не удается захватить даже Купянск.

Провал изначальных планов

Причины длительного характера противостояния достаточно понятны. Российский план по быстрому разгрому Украины не реализовался. Такая же судьба ждала и украинско-западную стратегию, рассчитанную на нанесение России поражения на поле боя с параллельным экономическим крахом из-за санкций и внутренней дестабилизацией.

После провала первоначальных планов конфликт вошел в стадию истощения. У Украины нет достаточных ресурсов и военно-технических возможностей для победы — кроме как при прямом участии стран НАТО, которые не готовы к риску ядерного столкновения с Россией. Россия же, располагая потенциально необходимыми ресурсами, понимает огромные риски их применения.

Финансовые ограничения

Серьезным сдерживающим моментом для обеих сторон стала необходимость выплачивать военнослужащим высокие денежные довольствия, значительно превосходящие среднюю зарплату, а также крупные компенсации семьям погибших. Наращивание численности вооруженных сил и усиление интенсивности операций приведет к резкому увеличению бюджетных трат, которые и на Украине, и в России уже приблизились к максимальным возможностям экономики, считают украинские журналисты.

Важную роль играет и способ ведения боевых действий, где главенствуют беспилотники, обеспечивающие наблюдение за полем боя и препятствующие крупным прорывам, отмечает издание, имея в виду наступательные действия ВСУ.

Нынешнее противостояние, по оценке украинского СМИ, скорее напоминает Первую мировую войну, когда оборонительные возможности превосходили наступательные, что приводило к войне на истощение.

Расчеты Киева и преимущества Москвы

Киев рассчитывает на усугубление экономических проблем в России, спровоцированных санкциями Запада и ударами по нефтегазовому сектору. Также украинское руководство ожидает, что Москва рано или поздно будет вынуждена объявить мобилизацию для пополнения армии, что вызовет рост недовольства в обществе. Стратегический расчет Киева по-прежнему строится на обострении внутрироссийских противоречий.

Преимущество России — в большем объеме ресурсов и людских резервов, что дает ей возможность сохранять инициативу на фронте и постепенно продвигаться, хотя и без быстрого обвала украинской обороны, признают украинцы.

Возможности Киева для наращивания военного потенциала весьма ограниченные. Понижение призывного возраста может увеличить численность армии, но возникают проблемы с финансированием. А коррупция в военкоматах и армии при распределении военнослужащих между передовой и тылом снизит результативность этой меры.

Неиспользованные инструменты России

Москва до сих пор не задействовала два основных инструмента: ядерное оружие и всеобщую мобилизацию с переходом на военную экономику, как в годы Второй мировой войны, указывает издание. Для кардинального изменения обстановки на фронте понадобится увеличить численность российской армии на Украине до 1,5-2 млн человек. Однако даже такое количество не гарантирует прорыва фронта и разгрома ВСУ без наращивания дроновой и огневой мощи.

Российский арсенал ядерного оружия более чем достаточен для нанесения колоссального урона Украине, фактически для ее уничтожения. Однако Москва воздерживается от его применения, и маловероятно, что это связано только с гуманитарными мотивами. Использование ядерного оружия грозит Кремлю полной международной изоляцией и катастрофическим экологическим ущербом, затрагивающим всю планету, включая саму Россию.

Более того, полное завоевание Украины не является для России вопросом выживания и не оправдывает применение крайних мер — в этом кардинальное отличие от войны 1941-1945 годов. Даже сохранение у власти в Киеве враждебного Москве правительства и отсутствие полноценного мирного соглашения не представляют смертельной угрозы для России. Максимум, что сможет предпринять украинское руководство в таком сценарии — различные гибридные диверсии, возможно, более масштабные, чем в 2015-2021 годах. Для нейтрализации этих угроз России потребуется гораздо меньше ресурсов, чем задействовано сейчас.

Возможные варианты развития событий

Перспективы развития ситуации определяются тремя возможными сценариями. Первый — завершение конфликта в ближайшие месяцы при достижении договоренности по обсуждаемому мирному плану Трампа. Скорейшее окончание войны возможно либо путем компромисса — например, вывод войск из Донбасса в обмен на присутствие британско-французских сил на Украине, либо путем давления Трампа на Киев и европейские страны.

Второй — продолжение войны на истощение, вероятный вариант при отсутствии мирного соглашения и нейтральной позиции Трампа.

Третий — тупик в мирных переговорах и усиление давления на Москву со стороны Трампа по настоянию Киева, европейцев и республиканцев. Это может включать усиление санкций, поставки дальнобойных ракет и захваты российских танкеров. Ответная эскалация со стороны России, вплоть до применения ядерного оружия, не исключена. Но вероятный сценарий развития событий станет ясен в течение января-февраля, подытоживает украинская «Страна».

