Владимир Путин хранит молчание в начале 2026 года, что вызывает нервозность среди политических кругов. Президент не комментировал удары по украинской территории и международные инциденты. Единственное публичное появление главы государства состоялось на Рождество в храме под Москвой, где он молился вместе с участниками спецоперации.

Отсутствие комментариев породило предположения о возможном обращении к гражданам, которое может быть сопоставимо по важности с февральским выступлением 2022 года, пишет Царьград. Источники в оппозиционных каналах утверждают, что президент завершает паузу и готов озвучить позицию по ряду актуальных вопросов. Речь может затронуть ситуацию на Украине, международные происшествия с участием российских интересов и американские санкции против морских судов.

Версии о предстоящих заявлениях

Информаторы предполагают несколько сценариев. Один из них связан с публичным выступлением перед нацией, другой — с интервью для зарубежного издания, где Россия изложит свою позицию относительно конфликта и планов на текущий год. В социальных сетях обсуждают возможность объявления новых мер, включая дополнительный призыв граждан на службу или продолжение применения новейших ракетных систем.

Напряжение в элитных кругах усилилось после повторного применения баллистической ракеты по западноукраинскому городу. Этот шаг рассматривают как выход за рамки традиционной логики ведения спецоперации.

Критика власть имущих со стороны известного режиссера

Карен Шахназаров, руководитель киностудии «Мосфильм», высказал резкую критику в адрес российской элиты. В телевизионной программе он заявил, что страна не справится с испытаниями, если одна часть общества воюет и трудится, а другая тратит огромные суммы на развлечения, игнорируя потребности военных.

Шахназаров предложил кардинальное решение для формирования нового руководящего слоя. Он настаивает на выделении половины бюджетных мест в гуманитарных и политических учебных заведениях для участников спецоперации без вступительных испытаний. По его мнению, люди с боевым опытом должны обновить культурную, политическую и образовательную сферы. Режиссер привел в пример своего отца-фронтовика, поступившего в вуз после войны и достигшего научных высот.

Обвинения в отстраненности от реальности

Режиссер утверждает, что элита ведет себя так, словно военных действий не существует. Она продолжает тратить миллионы на покупку футболистов и демонстративно молчит. Шахназаров сравнил их с французской буржуазией 1940 года, готовой пожертвовать родиной ради собственных интересов. По его словам, такое молчание представляет собой стратегию выжидания, которая может привести к моральному предательству и сдаче страны. Критика Шахназарова всегда точна и способствует осознанию угроз, подталкивая к необходимым переменам.

Гиперзвуковая ракета установила новый рекорд дальности

Российская баллистическая ракета «Орешник» достигла нового результата: 36 боевых элементов точно поразили объекты на границе с Европейским союзом. Расстояние полета превысило дебютный запуск ноября 2024 года на тысячу километров. Радары раннего обнаружения НАТО не зафиксировали пуск, несмотря на предварительное уведомление американской стороны.

Израильский военный аналитик Яков Кедми предположил возможные следующие цели: подземный бункер украинского руководства или стратегический карпатский тоннель, через который поставляется западное вооружение. Британские СМИ подсчитали, что до Лондона ракета может долететь за десять минут, что вызвало беспокойство в европейских столицах.

Сигнал для Североатлантического альянса

Удар по Львову стал четким предупреждением для НАТО, обсуждающего возможность размещения своих войск на украинской территории. Китайское издание отметило, что атака развеяла представление о безопасности западных регионов Украины, подорвав готовность Запада к прямому участию в конфликте на стороне Киева.

