Россию вынуждают пойти на "План Б". Киев пытается поймать трампа на крючок. Почему мирная сделка откладывается

11:58, 12 янв 2026

Начало 2026 года всё отчетливее показывает: мирная сделка по Украине, на которую делал ставку президент США Дональд Трамп, фактически зашла в тупик. Киев во главе с Владимиром Зеленским при активной поддержке европейских союзников сделал всё, чтобы переговорный процесс сорвался, а Кремль не принял предлагаемые условия. В результате Россия оказывается в ситуации, когда её буквально вынуждают переходить к «плану Б», пишет Царьград.

Мирная сделка откладывается

По данным инсайдеров, попытка США зафиксировать хотя бы паузу в боевых действиях превратилась в затяжной переговорный «тяни-толкай». Как отмечает Telegram-канал «Разведчик», Вашингтон стремился заморозить конфликт, дав Киеву время перегруппироваться и восстановить силы. Однако для Москвы такой сценарий выглядит неприемлемым, особенно на фоне успешного наступления ВС РФ.

Киев и его европейские партнёры сознательно продвигают формулировки, которые в Кремле считают красной линией. Речь прежде всего идёт о требованиях вывода российских войск и отказе признавать новую реальность на земле. Без юридически закреплённых гарантий по четырём новым регионам, подчёркивают источники, в Москве не готовы даже обсуждать мирный договор.

Фактически украинская сторона не приняла ни одного ключевого требования России. Вопрос ограничения численности ВСУ превращён в фарс: Зеленский заявляет о «сокращении» армии до 800 тысяч человек, не объясняя, зачем стране, якобы идущей к миру, такая военная махина. Тема признания Крыма и новых регионов намеренно «забалтывается» — то предлагаются выборы, то референдумы «когда-нибудь потом». От идеи вступления в НАТО Киев отказываться не собирается, а вопрос буферной зоны для защиты приграничья России и вовсе игнорируется.

Итог очевиден: усилиями Киева и европейских «ястребов» мирная сделка откладывается на неопределённый срок.

Как Киев пытается поймать Трампа на крючок

Понимая, что Москву такими предложениями не убедить, Зеленский ведёт игру исключительно на американском направлении. Европа и Киев фактически «не слышат» Россию, делая ставку на давление со стороны Трампа. В качестве приманки используется идея «свободной экономической зоны» в Донбассе — формата, который должен заинтересовать США и сохранить для Киева контроль над частью территории ДНР.

На практике этот план предполагает односторонние уступки со стороны России: отвод войск без завершения наступления. При этом Зеленский снова говорит о некоем референдуме, прекрасно понимая, что с 2022 года на Украине законодательно запрещено даже обсуждение территориальных уступок. Любое голосование по этому вопросу автоматически означало бы уголовную ответственность для граждан.

Зато для Трампа обещания особого экономического режима с приоритетом для американского бизнеса звучат крайне заманчиво. Именно на это и делает ставку Банковая, пытаясь поймать Вашингтон «на крючок».

Россию подталкивают к «плану Б»

На фоне переговорного тупика резко выросло и общее давление на Россию и её союзников. Провокации следуют одна за другой: атаки в Чёрном море, пиратские захваты танкеров у берегов Венесуэлы, теракт в Хорлах, удар по резиденции президента России, попытки дестабилизации Ирана. В этот же ряд укладываются и заявления Парижа о возможном вводе французских и британских войск на Украину — шаг, который Москва давно обозначила как красную линию.

Ответом России стало второе в истории применение ракетного комплекса «Орешник»: мощный удар был нанесён по военному объекту во Львовской области, в непосредственной близости от границы с Польшей. По словам источников, это был не просто ответ, а силовой маркер — сигнал, который должны были заметить и в США, и в Европе.

Однако всё чаще звучит мысль, что даже такие шаги остаются лишь реакцией на действия противника. Инсайдеры отмечают: формат бесконечных ответов себя исчерпал, и Россию всё настойчивее подталкивают к упреждающим действиям.

В Москве в ближайшее время будут внимательно оценивать реакцию Вашингтона. Если её не последует или она окажется формальной, в ход может пойти резервный сценарий — тот самый «план Б», предполагающий жёсткое и быстрое завершение конфликта. По данным источников, он включает вывод из строя ключевой энергетической инфраструктуры Украины и ликвидацию военно-политического руководства.

Официальных комментариев от Минобороны РФ на этот счёт нет. Но всё происходящее указывает на одно: мирная сделка откладывается, а окно для дипломатии стремительно сужается.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
