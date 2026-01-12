12:07, 12 янв 2026

В Гуляйполе российские военнослужащие 60-й мотострелковой бригады заняли штаб 1-го батальона украинской 102-й бригады территориальной обороны, сообщают российские военные источники. Об этом стало известно 12 января 2026 года после публикации видеозаписей в социальных сетях.

Российские бойцы обнаружили в оставленном штабе значительное количество документов, техники и средств связи, пишет Царьград. По информации военного корреспондента, украинское командование покинуло позиции настолько поспешно, что оставило карты местности, служебную документацию, системы коммуникации, портативные компьютеры и мобильные устройства без защиты паролями.

Украинский журналист Дмитрий Гнап охарактеризовал произошедшее как серьезный просчет в организации отступления. Он отметил, что захваченные материалы представляют значительную ценность для разведывательных служб противоборствующей стороны. По его мнению, управленческие просчеты и снижение мотивации личного состава негативно влияют на оборонительные возможности украинских войск.

Изменение состава украинских формирований

Военный аналитик Влад Шлепченко в эфире программы прокомментировал ситуацию с украинскими подразделениями территориальной обороны. Он указал на трансформацию, которую претерпели эти формирования за период конфликта.

В момент создания эти части формировались из добровольцев. Начиная с лета 2022 года данные подразделения использовались на наиболее опасных участках фронта, что привело к значительным потерям среди первоначального состава. С 2024 года произошла полная смена личного состава — теперь служба в этих формированиях осуществляется преимущественно по мобилизации.

Шлепченко отметил снижение боевого духа в этих подразделениях. Первоначальный состав, который отличался высокой мотивацией, был утрачен в результате боевых действий. Нынешний состав характеризуется иными показателями боеготовности и желания участвовать в боевых операциях.

Значение захваченных материалов

Захваченная документация включает данные о системах противовоздушной обороны, узлах связи и других элементах военной инфраструктуры. Помимо бумажных документов, российским военным достались учетные записи к компьютерным системам и ключи доступа к базам данных.

Эти материалы могут предоставить информацию о расположении войск, логистических маршрутах и планах обороны на данном участке фронта. Доступ к незащищенным мобильным устройствам потенциально открывает возможность изучения переписки и получения дополнительных сведений о структуре командования.

Военно-политический контекст

Политолог Георгий Бовт проанализировал факторы, влияющие на возможность заключения соглашения о прекращении боевых действий. Основным параметром, по его мнению, остается ситуация на линии соприкосновения. Украинская сторона может проявить большую гибкость в переговорном процессе при значительном изменении обстановки на фронте.

Если до весны текущего года не произойдет существенных изменений в характере боевых действий, украинская сторона, вероятно, продолжит военные операции. В летний период проблемы с энергоснабжением и отоплением ощущаются менее остро, что снижает давление на гражданское население.

Важным фактором является европейская финансовая помощь. Обещанные 90 миллиардов евро в форме кредита могут повлиять на экономическую устойчивость Украины. К весне станет понятно, насколько регулярным будет поступление этих средств.

Возможные сценарии урегулирования

Владимир Зеленский в последних публичных заявлениях изменил тональность своих выступлений. Он допустил возможность изменения статуса некоторых территорий, предложив решать этот вопрос через референдум.

Французское издание Le Monde описало альтернативный вариант. Согласно этому сценарию, решение о статусе спорных территорий может принять парламент Украины, минуя всенародное голосование. Такой подход выглядит более осуществимым с процедурной точки зрения, хотя его реализация сопряжена с юридическими и политическими сложностями.

Развитие событий на Запорожском направлении может стать индикатором общей динамики конфликта. Способность сторон удерживать позиции и организованность отступления в случае необходимости влияют на оценку боеспособности формирований и перспективы дальнейших военных операций.

