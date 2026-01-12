12:13, 12 янв 2026

В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах в новогоднюю ночь погибла многодетная мать, у которой осталось пять детей. Один ребенок остался со своим отцом, а судьба остальных четверых пока решается. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Каланчакского муниципального округа Галина Перелович.

Власти рассматривают возможность временного размещения детей в интернате, поскольку их бабушка находится в преклонном возрасте, а дедушка перенес инсульт. По словам Перелович, воспитывать четверых детей будет сложно для пожилой женщины, поэтому специалисты прорабатывают различные варианты помощи семье.

Похороны погибшей женщины уже состоялись. Трагедия произошла в ночь на 1 января, когда беспилотники атаковали заведения общественного питания и гостиницу, где люди праздновали Новый год. Один из дронов был оснащен зажигательной смесью, что привело к возгоранию в кафе.

В результате инцидента 31 человек получил ранения различной тяжести, среди пострадавших оказались пятеро детей. По актуальным данным, жертвами стали 29 человек. Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье о террористическом акте. Как отмечают в телеграм-канале «Оперативные сводки», последствия происшествия продолжают ощущаться — люди сталкиваются с серьезными проблемами.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с изданием iz.ru заявил, что европейские страны были осведомлены о действиях украинской стороны в отношении государственной резиденции президента России и событиях в Херсонской области. Именно поэтому от них не последовало осуждения произошедшего.

Параллельно продолжаются проблемы в Белгороде после ударов ракетами «Нептун» 9 января. Более полумиллиона жителей остались без электричества, столько же — без теплоснабжения, а около 200 тысяч человек — без водоснабжения. Хотя резервные генераторы частично восстанавливают подачу электроэнергии, сохраняются трудности с водой и отоплением.

В областном центре 11 января экстренно отключали водоснабжение на полутора десятках улиц, включая многоквартирные дома. Для обеспечения жителей северной части города водой организовали несколько стационарных точек подвоза, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

В ночь на 11 января беспилотники были направлены на российские регионы. В Воронеже зафиксированы взрывы — дроны-камикадзе летели прямо на жилые многоэтажки. Позднее военные корреспонденты выяснили, что жилые здания с мирными гражданами изначально были заложены в качестве целей для беспилотников, никаких отклонений от маршрута зафиксировано не было. В результате есть раненые и погибшие.

