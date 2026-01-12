Все новости Уфы и Башкортостана
Ого! Россия решилась? На Украину сброшено изделие "номер 5": Ужасы нового оружия. В панике все — и Киев, и НАТО

12:17, 12 янв 2026

ГУР Минобороны Украины сообщило о первом применении российских ударных беспилотников «Герань-5» в начале января 2026 года. Атаки зафиксированы в Киевской области и под Кривым Рогом. Украинская разведка информирует о характеристиках нового оружия.

Согласно данным украинской стороны, длина беспилотника составляет 6 метров, дальность полета достигает 1000 километров, боевая часть весит 90 килограммов. В конструкции используется китайский реактивный двигатель Telefly, указывается в сообщении ГУР.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что один из запусков «Герани-5» был направлен на пригород Кривого Рога, пишет Царьград. Телеграм-канал «Легитимный» отмечает сложность перехвата таких беспилотников средствами ПВО из-за дефицита ракет на украинской стороне.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что по компоновке изделие больше напоминает крылатую ракету дешевого класса, чем классический беспилотник. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию высказал мнение о гибридной природе оружия, сочетающего характеристики ракеты и дрона. По его словам, это позволяет поражать объекты, которые ранее находились вне зоны досягаемости.

Информация о применении «Герани-5» появилась после ночного удара 9 января, когда российская армия использовала ракетный комплекс «Орешник». Удар был нанесен по объектам производства беспилотников и энергетической инфраструктуре. Минобороны России охарактеризовало действия как ответ на атаку по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области.

Военное ведомство России заявило, что любые террористические действия со стороны Киева будут встречать ответные меры. На момент публикации официальных комментариев российского Минобороны относительно «Герани-5» не поступало.

Западные страны пока не имеют аналогов подобного оружия в своем арсенале. Украинские источники прогнозируют увеличение количества применений новых беспилотников в ближайшее время. Сложность их перехвата связана с ограниченным количеством ракет ПВО у украинской стороны.

Появление нового типа вооружения может изменить тактические возможности российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Дальность полета в 1000 километров позволяет поражать объекты на значительном удалении от линии соприкосновения. Характеристики боевой части массой 90 килограммов обеспечивают поражение различных типов целей.

Эксперты отмечают, что использование реактивного двигателя отличает «Герань-5» от предыдущих модификаций беспилотников. Это обеспечивает большую скорость и дальность полета по сравнению с моделями на поршневых двигателях. Точные технические характеристики изделия пока не раскрываются официальными источниками.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
