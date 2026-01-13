09:57, 13 янв 2026

В ночь с 12 на 13 января стало известно о серии громких международных событий, затрагивающих интересы России. Информация поступила от издания Царьград, которое подвело итоги последних дней. События разворачиваются на фоне обострения отношений между Москвой и Вашингтоном, а также внутренних проблем с финансированием украинской армии через российских граждан.

5 января Государственный департамент США выступил с резким заявлением, объявив Западное полушарие эксклюзивной зоной влияния Америки. К публикации прикрепили фотографию Дональда Трампа с подписью о территориальных притязаниях. Китайское издание NetEase интерпретировало это как прямой вызов Кремлю, предполагая, что новый президент США намерен диктовать свои правила игры.

Российская сторона выждала несколько дней, прежде чем дать жёсткий ответ. В ночь с 8 на 9 января президент России Владимир Путин применил ракетный комплекс «Орешник» против украинских объектов. Удару подверглись энергетические мощности и предприятия по производству беспилотников, которые в декабре угрожали президентской резиденции в Новгородской области. Китайский портал Sohu отметил, что этот шаг заставил западные страны пересмотреть планы по отправке военного контингента на территорию Украины после возможного прекращения огня.

После демонстрации силы тон американской администрации изменился. Трамп освободил двух российских граждан с захваченного танкера Marinera, а 13 января заявил о прогрессе в урегулировании конфликта. Китайские наблюдатели считают, что применение «Орешника» охладило пыл американского лидера. Впрочем, амбиции Трампа остаются высокими: он объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, угрожает Ирану военными действиями и в шутливой форме говорит о присоединении Гренландии.

На заседании центрального штаба Народного фронта начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков озвучил тревожную статистику. За год российские граждане пенсионного возраста перевели мошенникам около 400 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с пятью годовыми бюджетами Екатеринбурга или девятью бюджетами Новосибирска. Часть этих средств через сложную цепочку посредников попала на счета, связанные с закупкой вооружения и дронов для украинских вооружённых сил.

Новиков подчеркнул, что деньги, предназначавшиеся для покупки лекарств или помощи родственникам, в итоге финансируют противника. Среди пострадавших оказалась народная артистка Лариса Долина, потерявшая десятки миллионов рублей. Официальные лица призывают граждан проявлять бдительность, поскольку такое невольное финансирование наносит ущерб стране.

3 января в Каракасе произошёл инцидент с задержанием президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Военные вывезли их в Нью-Йорк, после чего Трамп объявил о переходном управлении страной. Верховный суд Венесуэлы назначил временно исполняющего обязанности президента. МИД России выступил с осуждением операции и потребовал освободить законного главу государства.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о готовности начать наземную операцию против наркокартелей в Мексике. По его словам, 97% морского трафика заблокировано, а мексиканские власти не способны контролировать ситуацию из-за влияния преступных группировок. Под угрозой санкций оказалась Колумбия за экспорт кокаина, а также Куба, которую американский президент назвал несостоявшимся государством.

Российский философ Александр Дугин видит в этих событиях начало глобального передела мира. По его мнению, после Венесуэлы очередь дойдёт до Мексики, Кубы, Колумбии, возможно Гренландии и Канады. Он также прогнозирует поддержку США расширения Израиля за счёт противостояния с Ираном. Россию, считает Дугин, попытаются ослабить через нефтяные санкции.

Философ предупреждает, что применения «Орешника» недостаточно для сдерживания противников. Он призывает Москву к более решительным действиям, включая смену режимов на Украине и в европейских странах. Дугин отмечает, что прошла только первая декада 2026 года, но Россия уже оказалась в отстающей позиции в этой геополитической гонке.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru