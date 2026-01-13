Все новости Уфы и Башкортостана
Сергей блистал среди богемы. Потом отправился на СВО: всё встало с ног на голову

Сергей блистал среди богемы. Потом отправился на СВО: всё встало с ног на голову

10:04, 13 янв 2026

Сергей Смирнов два десятка лет охранял мировых знаменитостей, но в 2023 году добровольцем отправился на СВО. Вернулся с серьезным ранением и откровенно рассказал о том, что пришлось пережить на передовой.

Смирнов провел двадцать лет на руководящих должностях в службе безопасности. Сопровождал звезд мирового масштаба, обеспечивал их безопасность на концертах. Работа с богемой, как он выразился, многое показала о человеческой природе — и не всегда с лучшей стороны. Именно это понимание вкупе с чувством долга и подтолкнуло его к решению отправиться на фронт.

На передовой получил позывной «Сват». Оказался в районе Крынок Херсонской области, где столкнулся с современной войной во всей ее жестокости. Бои за разрушенный поселок шли по принципу «царь горы» — позиции постоянно менялись под непрекращающимся артиллерийским огнем. Но настоящим переломом стало массовое появление беспилотников.

Сначала дроны-разведчики засекали расположение по тепловым следам от генераторов, затем по координатам била артиллерия. Жизнь в ближнем тылу, где раньше еще можно было купить у местных продукты, превратилась в сплошной кошмар. Любой выход за водой или едой мог стать последним. Психологически тяжелее всего, по словам Смирнова, было осознавать, что смерть приходит от невидимого врага — «прыщавого пацана-дроновода», который управляет техникой за километры от линии соприкосновения.

Однажды его группа попала под шестичасовой обстрел. Танк и минометы накрывали позиции, и бойцы чудом выжили в рушащемся подвале. Смирнов признался: самое страшное на войне — не собственная гибель. Гораздо хуже — невозможность помочь раненому товарищу. Один из сослуживцев двое суток стонал под завалами, но вытащить его не удавалось из-за непрекращающегося огня.

Отдельно Смирнов рассказал о местных жителях. Детей, изуродованных войной психологически, было бесконечно жаль. А вот некоторые взрослые, которых бойцы прозвали «ждунами», откровенно работали на противника: сливали информацию о русских подразделениях, вели разведку под видом просьб о помощи, помечали свои дома белыми простынями, чтобы их не обстреляли.

Ранение получил от сброса дрона, когда находился на наблюдательном пункте один. Три дня ждал эвакуации с перевязанной ногой. Товарищи отдали свои обезболивающие. Инфекция и начавшаяся гангрена могли привести к ампутации, но молодой врач в полевом госпитале сумел спасти конечность.

Сейчас Смирнов, все еще числящийся в рядах Минобороны, проходит реабилитацию. О своем решении не жалеет, но с горечью говорит о разрыве между воюющими и частью общества, которая живет так, будто войны не существует. При этом с теплотой отзывается о волонтерах — в основном это люди, чьи близкие погибли или воюют. Именно они стали для него настоящей опорой.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
