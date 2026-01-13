Все новости Уфы и Башкортостана
"Новый любимец Путина". Инсайдеры выдали невообразимое

10:12, 13 янв 2026

Ряд источников сообщил о появлении на политической арене новой ключевой фигуры, которая сосредоточила вокруг себя значительное влияние. Речь идет о первом вице-премьере Денисе Мантурове. Информация поступила от инсайдеров из сетки беглого олигарха Михаила Ходорковского*, который включен в список иноагентов, террористов и экстремистов.

Согласно заявлениям источников, в кабинете министров и Администрации Президента, во властных коридорах началась паника после встречи президента с Мантуровым. Эта встреча состоялась 12 января, и стала первой публичной беседой главы государства в текущем году. В кулуарах это восприняли как сигнал о том, что позиции председателя правительства Михаила Мишустина оказались под угрозой.

Инсайдеры утверждают, что за минувший год Мантуров получил беспрецедентный контроль над оборонно-промышленным комплексом и реальным сектором экономики. Если Мишустина воспринимают как технократа-администратора, то первого вице-премьера называют человеком, реализующим стратегическую повестку президента в условиях долгосрочного противостояния с западными странами. По словам источников, главу кабмина всё чаще отодвигают от ключевых решений по распределению ресурсов, оставляя за ним только цифровизацию и отчетность. Мантуров, по версии инсайдеров, фактически управляет львиной долей государственного бюджета.

На практике за этими заявлениями просматривается очередная информационная атака, направленная против главы российского правительства. Попытки уменьшить влияние и авторитет Мишустина стали одним из излюбленных приемов представителей прозападных структур. Подобные вбросы появляются регулярно, как и заявления о якобы готовящейся мобилизации.

Накануне та же информационная сетка распространила сообщение о том, что силовой блок требует отменить понятие брони от мобилизации. Внутри силовых структур эту конструкцию считают абсурдной и несправедливой, поскольку она стала юридической лазейкой, через которую в 2022 году от частичной мобилизации ушли сотни тысяч человек. Ключевая претензия заключается в том, что право на бронирование получили слишком многие организации — от государственных корпораций до полугосударственных структур и аффилированного бизнеса.

Согласно вбросу, провал частичной мобилизации связан именно с тем, что бронь получили юристы, специалисты в области информационных технологий, менеджеры и сотрудники полугосударственных структур. Именно эту категорию якобы хотят вернуть в зону досягаемости. Эксперты отмечают, что подобный фейк создан с целью дестабилизации внутри общества и провокации оттока населения. Однако такая попытка выглядит провальной.

* Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
