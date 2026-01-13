"Положение непростое, местами критическое": Что происходит в зоне СВО. Переломный момент в Донбассе

10:21, 13 янв 2026

На линии соприкосновения в зоне СВО продолжаются активные боевые действия. Военный обозреватель Влад Шлепченко рассказал о текущей обстановке на различных участках фронта от Сумской области до Херсонщины.

Сумское направление буксует

Группировка войск «Север» зафиксировала незначительное продвижение около населенных пунктов Кондратовка и Алексеевка в Сумской области. Этот участок фронта застопорился еще весной прошлого года. С того момента картина практически не изменилась — российские подразделения прочно удерживают позиции, однако дальнейшее наступление через открытые поля к населенным пунктам вдоль реки Олешня и лесных массивов дается с трудом.

По словам Шлепченко, текущее продвижение вряд ли приведет к существенному изменению ситуации в ближайшее время. Со стороны Белгородской области картина аналогичная — бои идут, украинские силы связаны, но заметных территориальных успехов в направлении Рясного и Краснополья пока не наблюдается.

Волчанск и Купянск — горячие точки

В районе Волчанска, расположенного в Харьковской области, ситуация постепенно развивается. За полтора месяца была зачищена Вильча, подразделения покинули населенный пункт Лиман и продвинулись южнее. Однако и здесь речь идет только о локальных тактических успехах.

Параллельно продолжаются напряженные бои за Купянск. Обстановка в городе складывается непросто. Противник сохраняет возможность доставлять в населенный пункт технику и подкрепления. Поступают видеокадры уничтожения украинского автотранспорта и бронетехники, что свидетельствует об активной фазе боевых действий. Куда склонится чаша весов, пока неясно.

Шлепченко отмечает системную проблему группировки «Север» — она действует на слишком широком фронте, силы распределены по нескольким направлениям. Это затрудняет концентрацию усилий и создание существенного численного превосходства над противником на каком-то одном участке.

Донбасс — прорыв намечается

В самом урбанизированном регионе Украины бои не утихают. В районе Красного Лимана и Северска обстановка складывается более благоприятно для российских войск. Штурмовые подразделения продвигаются к востоку и юго-востоку от Лимана, постепенно входят в город и его пригороды. Одновременно развивается наступление в сторону Святогорска.

Это достижение военный обозреватель оценивает как значительное, поскольку противник лишается нормальных логистических маршрутов. В обозримой перспективе у украинских сил может сложиться проблемный участок фронта большой протяженности. Для российской армии это важно при подготовке наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию — планируется заход с севера с перерезанием путей снабжения от территорий, контролируемых Киевом.

Возобновилось сражение за Константиновку. Российские бойцы пытаются закрепиться в городской застройке. Фиксируются прорывы к Ильиновке и Новодмитровке — населенным пунктам южнее и севернее города. Формируются клещи, которые постепенно сжимаются вокруг Константиновки.

Добропольское направление — встречный бой

Одним из наиболее напряженных участков остается Доброполье, ранее известное как Добропольский выступ. Украинские формирования пытались его срезать, но полностью реализовать план не удалось. Большинство прорывов, совершенных осенью 2025 года, были ликвидированы. Сейчас здесь фактически идет встречное сражение.

Обе стороны сосредоточили на этом участке значительные силы и большое количество средств поражения. Никто не экономит боеприпасы. По оценке Шлепченко, это сейчас одно из самых жарких мест на линии фронта, не считая Купянска.

Запорожское направление — неравномерная динамика

На Запорожском направлении ситуация развивается с переменным успехом. К северу от Гуляйполя российские войска временно приостановили продвижение и отбивают контратаки противника, который несет потери. Группировка «Восток» удерживает Андреевку, решая задачу изматывания украинских сил перед возобновлением наступления. Само Гуляйполе находится под контролем российской армии.

За последние несколько дней поступают позитивные новости из районов Орехова и Степногорска. К Орехову постепенно пробиваются российские подразделения, закладывается основа для взятия города в клещи. Западнее, в районе Степногорска, зафиксирован прорыв в Приморское с последующей зачисткой населенного пункта на берегу Днепра. Также отмечается значительное продвижение в Новониколаевку — там остается порядка двадцати-тридцати километров до Запорожья, что позволяет российским беспилотникам достигать города и наносить удары по логистике противника.

Перспективной целью на этом участке становится полномасштабное сражение за Орехов — ключевой город на юге. Его взятие станет прелюдией к операции по освобождению Запорожья. Южнее, на Херсонщине, значительных изменений пока не происходит — обстановка остается относительно стабильной без заметных продвижений.

Что дальше

Обстановка на фронте демонстрирует неоднородную картину. В Донбассе наблюдается прогресс — российские войска продвигаются к Святогорску, после взятия которого положение украинских подразделений в агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка может существенно осложниться.

Однако на Харьковском направлении имеются определенные сложности, требующие внимания командования. Запорожское направление также остается в фокусе — после серьезного поражения в Гуляйполе украинская сторона может попытаться реабилитироваться именно на этом участке.

Первые двенадцать дней года показали, что 2026-й будет насыщен событиями на линии фронта. Однако как именно будет развиваться ситуация дальше, остается неясным.

