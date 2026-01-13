Успехи российских войск на СВО омрачились: два негативных инцидента на линии боевого соприкосновения

10:30, 13 янв 2026

Военный обозреватель Влад Шлепченко подвёл итоги кампании 2025 года в рамках специальной военной операции. Эксперт выступил в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград, отметив как достижения российской армии, так и сложности на отдельных направлениях.

Три главных успеха российской армии

Шлепченко выделил три ключевых момента, за которые, по его словам, «можно ставить пятёрку». Первым стало полное освобождение Курской области, завершившееся к весне. Второе важное достижение — взятие Покровско-Мирноградской агломерации, к чему российские войска стремились ещё в прошлом году.

Освобождение этого района существенно осложнило положение противника на фронте. Военный обозреватель подчеркнул, что проблема не только в отсутствии укреплений — их можно возвести. Главное — это потеря контроля над дорожной сетью и логистическими путями.

Третьим достижением эксперт назвал прорыв обороны украинских сил в Серебрянском лесничестве, завершённый к сентябрю, и освобождение Северска. Этот город открыл возможность наладить снабжение на направлении Красного Лимана и обеспечил обход Славянско-Краматорской агломерации.

Две проблемные точки на фронте

Наряду с успехами Шлепченко отметил два момента, вызывающих беспокойство. Первый — затянувшееся наступление на Сумы через Юнаковку. Впрочем, военный обозреватель считает, что операция ещё не завершена, и появились признаки возможного обхода города.

Второй проблемой стала временная утрата контроля над частью Купянска. Эксперт назвал ситуацию неприятной, но подчеркнул, что руководство нацелено исправить положение. Он провёл параллель с вторжением в Курскую область, которое также начиналось с локальных успехов противника.

Оценка общей ситуации

Несмотря на напряжённость обстановки в отдельных районах, Шлепченко убеждён, что российская армия сохраняет инициативу. По его мнению, киевские власти собрали лучшие резервы на одном участке и добились временного успеха, но за это придётся заплатить высокую цену.

«Они уже сейчас её платят. И дальше это будет не только в людях цена, но и в территориях», — заключил военный эксперт.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru