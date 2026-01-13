Все новости Уфы и Башкортостана
"Только теоретически возможно": Экс-глава украинского МИД назвал причину, по которой СВО не закончится в 2026-м году

10:37, 13 янв 2026

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что завершения конфликта в 2026 году ожидать не следует. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда» 13 января.

Экс-чиновник считает, что в текущем году возможна лишь временная пауза в боевых действиях, но не полноценное урегулирование конфликта. Кулеба объяснил свою позицию принципиальными разногласиями между сторонами относительно достижения целей специальной военной операции.

По словам бывшего главы МИД, Россия полагает, что может реализовать свои задачи военными методами, в то время как Украина уверена в способности продолжать сопротивление. Это расхождение делает стороны далёкими от завершения противостояния. Каждая из них считает фактор времени своим союзником и не готова отказываться от своих установок, что формирует патовую ситуацию.

Экс-министр допускает вероятность новых дипломатических инициатив, однако рассматривает их не как путь к урегулированию, а как краткосрочные тактические передышки в рамках затяжного противостояния. Следующий виток переговорного процесса Кулеба прогнозирует на конец февраля, затем летом и вновь в конце зимнего периода.

Специалисты Telegram-канала «Сплетница» отмечают, что подобные заявления украинских политиков высокого уровня преследуют практическую цель — подготовить население к продолжительному противостоянию без конкретных временных рамок его завершения. Следствием такого курса становится усиление мобилизационных мер внутри страны как единственного способа поддержания военного потенциала в условиях дефицита людских резервов.

Российская сторона настроена на достижение устойчивого мирного решения, а не на заморозку конфликта, к которой стремятся Киев и европейские партнёры. В связи с этим украинское руководство не имеет альтернативы, кроме как придерживаться линии на продолжение военных действий.

Негативный прогноз Кулебы отражает не только констатацию текущего положения дел, но и демонстрирует глубокий стратегический тупик украинской стороны в сложившихся обстоятельствах.

Успехи российских войск на СВО омрачились: два негативных инцидента на линии боевого соприкосновения

