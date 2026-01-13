10:46, 13 янв 2026

В зоне проведения спецоперации развиваются события на нескольких направлениях. Российские войска активизировали действия на Краснолиманском направлении, где украинская бригада попала в сложную ситуацию. Об этом сообщают военные телеграм-каналы утром 13 января.

Удары по энергообъектам с обеих сторон

Прошедшей ночью российские вооруженные силы провели масштабную операцию против украинской энергетической инфраструктуры. Согласно данным телеграм-канала «Два майора», было выпущено свыше 20 баллистических ракет различного типа. Под удар попали объекты в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, включая Криворожскую и Трипольскую теплоэлектростанции.

В результате атаки столица Украины и прилегающие населенные пункты — Ирпень, Буча и Гостомель — практически полностью лишились электроснабжения. Жители столичного региона столкнулись также с перебоями в подаче воды. Взрывы фиксировались в Житомирской области, по Одессе работали беспилотники типа «Герань». Два судна в районе Одесского порта получили повреждения от ударов российских БПЛА.

Украинская сторона нанесла ответные удары по теплоэнергетической станции в Орле и электроподстанции вблизи Мариуполя. Массированной атаке подвергся Таганрог.

Ситуация на северных рубежах

Группировка войск «Север» продолжает наступательные операции на Сумском и Харьковском направлениях. В Купянске украинские военные опубликовали видеокадры своего передвижения с флагом у здания городского совета в центральной части города. При этом противник действовал относительно свободно во время съемок. Российские подразделения контролируют северную и восточную части населенного пункта, отмечает канал «Два майора».

Южное направление и бои у Гуляйполя

В районе Гуляйполя Запорожской области украинские формирования предприняли пять попыток контратак, которые не увенчались успехом. Группировка войск «Восток» применяет артиллерию и беспилотную авиацию против позиций западнее населенного пункта, поражая подходящие резервы противника.

На Запорожском фронте российские части ведут тяжелые бои, продвигаясь по направлению Степногорск-Лукьяновское. Объективных подтверждений взятия Новобойковского пока не поступало.

Критическая ситуация под Редкодубом

Ключевые события разворачиваются на Краснолиманском направлении, где российские штурмовые подразделения группировки «Запад» после длительных боев установили контроль над поселком Редкодуб. На одном из строений был поднят российский флаг. Наступление велось при поддержке артиллерии, авиации и операторов беспилотников. После интенсивной обработки позиций штурмовики зачистили опорные пункты в жилых домах, где отступающие украинские военные оставили боеприпасы.

Телеграм-канал «Военная хроника» анализирует стратегическое значение этого успеха. Возвращение контроля над Редкодубом позволит российским войскам продолжить вытеснение украинских формирований из Карповки, Коровьего Яра и Александровки, расположенных западнее. Освобождение Редкодуба открывает прямой путь к границе с Харьковской областью и первым населенным пунктам этого региона — Глущенково и Новому Миру.

Дальнейшее продвижение на участках Редкодуб — Малиевка и Ольговка — Изюмское даст возможность выйти на господствующие высоты южнее Изюмского и начать его штурм. Получив тактическое преимущество, российские подразделения смогут приступить к охвату Чернещинского кармана, который удерживают формирования 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Далее планируется выход к руслу реки Оскол и штурм ключевого населенного пункта Боровая.

Данные о колумбийских наемниках

Российские силовые структуры сообщили о ликвидации около 750 колумбийских наемников с начала специальной военной операции. На Сумском направлении в составе украинских войск выявлено присутствие женщин-наемниц из Колумбии, к которым командование проявляет особое отношение.

Об этом рассказал военнопленный, служивший оператором противотанкового ракетного комплекса 5-го пограничного отряда ВСУ. По его информации, колумбийские наемницы ведут боевые действия на передовых позициях в составе 117-й бригады. Пленный отметил, что командование относилось к иностранным наемницам более благосклонно по сравнению с местными украинскими солдатами.

Новая техника для ВСУ

Германский оборонный концерн Rheinmetall готовится к поставке обещанных боевых машин пехоты Lynx KF41 на Украину. Первые образцы должны прибыть уже в начале 2026 года — контракт был подписан в декабре прошлого года. Стоимость заказа на первые пять БМП составляет несколько десятков миллионов евро, финансирование обеспечивает Германия. В дальнейшем планируется закупка дополнительных партий.

Крупнейшая оборонная компания ФРГ Rheinmetall существенно увеличивает доходы благодаря украинскому конфликту. Помимо поставок военной техники, концерн строит на территории Украины завод по производству боеприпасов.

Телеграм-канал «Военная хроника» приводит технические характеристики машины. Установленная 35-миллиметровая автоматическая пушка Wotan 35 способна вести огонь бронебойными оперенными подкалиберными снарядами APFSDS-T. Эти снаряды пробивают 110-130 миллиметров стального эквивалента на дистанции до 1500 метров и представляют серьезную угрозу для БМП-2 и БМП-3 в дуэльных ситуациях при отсутствии своевременной огневой поддержки со стороны ударных FPV-дронов.

Панорамный прицел SEOSS обнаруживает теплоконтрастные цели на расстоянии до шести километров, что является высоким показателем в своем классе. БМП развивает скорость до 70-75 километров в час благодаря 1140-сильному дизельному двигателю от Liebherr. При оснащении защитой от дронов и комплексами радиоэлектронной борьбы машина представляет значительную угрозу на поле боя и способна определенное время оказывать огневую поддержку даже при наличии противодействующих ей FPV-дронов.

Однако эксперты напоминают о наличии у российской стороны ударных вертолетов Ка-52М с противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь-1» и корректируемыми снарядами «Краснополь-М2», которые способны быстро превратить в металлолом даже такую современную БМП, как KF41.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru