Итоги ночи и утра 14 января: Поражение в Доброполье, наказание за "красивые рапорты" и мощный удар по Киеву

Министерство обороны России сняло с должности генерала Сухраба Ахмедова, занимавшего пост заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам. Информацию подтвердил военкор Юрий Котенок утром 14 января 2026 года.

Для Ахмедова это уже второе отстранение от командования. Первый раз его убрали в мае 2024-го с поста командующего 20-й армией после обращения морпехов 155-й бригады к губернатору Приморья. Военнослужащие жаловались на огромные потери под Угледаром в ДНР и обвиняли генерала в некомпетентности. Парадоксально, но через год — в июле 2025-го — Ахмедову присвоили звание Героя России, что удивило многих наблюдателей.

Нынешнюю отставку военные корреспонденты напрямую связывают с неудачным штурмом Доброполья 22 декабря 2025 года. Тогда наступление колонной закончилось серьёзными потерями личного состава. Критики также вспоминают провальное командование на Купянском направлении и штурмы Павловки, Угледара и Покровска, где морская пехота несла потери из-за отсутствия должного прикрытия.

Бывший главный рупор Минобороны исчез из публичного поля

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков, долгое время озвучивавший официальные сводки военного ведомства, пропал из медийного пространства. Последнее публичное появление офицера зафиксировано 13 декабря 2025 года на встрече министра Андрея Белоусова с военкорами.

Аналитики связывают исчезновение Конашенкова с масштабными кадровыми чистками в министерстве. После арестов ближайших соратников бывшего главы ведомства Сергея Шойгу реформа переходит на новую стадию. Под сокращение попадают те руководители, чьи методы работы мешают адекватно оценивать обстановку и оперативно реагировать на угрозы.

Отставной полковник Кривошеев считает такую зачистку давно назревшей необходимостью. Правда, не все военачальники разделяют подход нынешнего министра — часть генералов советской закалки плохо воспринимает перемены, другие опасаются уголовного преследования по примеру Тимура Иванова с коллегами.

Источники, близкие к ведомству, говорят о возможных кадровых решениях относительно Конашенкова во второй половине января или в феврале 2026 года. В соцсетях распространяются слухи о проверке распределения средств на военную медийную деятельность компетентными органами, аналогичной делам Иванова и Халила Арсланова. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Беспилотники атаковали производственный объект в столице Украины

В ночь на 12 января российские БПЛА нанесли удар по целям в глубоком тылу противника, включая Киев. Группа беспилотников «Герань-2» провела скоординированную атаку на объект в украинской столице. Киевские власти сразу после удара заявили о попадании в «нежилое помещение», стараясь преуменьшить последствия.

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что атака проходила тремя волнами на малой высоте с точным поражением одной цели. Такая тактика указывает на тщательную предварительную разведку объекта, который требовалось гарантированно уничтожить. С места попадания поднялся плотный чёрный дым, после чего произошли вторичные взрывы.

Вскоре появилось подтверждение — удар пришёлся по предприятию «Веда». Формально оно числится как гражданское, однако фактически является инженерно-производственной базой украинских вооружённых сил.

