Неужели началось?! Украинское подполье восстало! Отставка главкома Сырского и уличные протесты. Погромы и хаос по всей территории от Киева до Одессы

09:49, 14 янв 2026

В последние дни на территории Украины наблюдается рост социальной напряженности, сопровождающийся протестными акциями населения и кадровыми перестановками в высших эшелонах власти. 13 января 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский провел ряд отставок руководителей силовых ведомств. Э то происходит на фоне усиливающегося недовольства граждан действиями территориальных центров комплектования.

Кадровые изменения в руководстве

Владимир Зеленский сместил с должности главу министерства обороны Дениса Шмыгаля. Это произошло после того, как свои посты покинули глава ГУР Кирилл Буданов*, ставший главой Офиса президента, и начальник СБУ Василий Малюк*. Оба последних фигуранта включены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Согласно информации украинского телеграм-канала «Сотрудник ОП», ключевым назначением стал будущий министр обороны Федоров. Источник сообщает о планах цифровизации министерства, масштабирования производства беспилотников и изменений в системе мобилизации. В публикации также говорится о возможной смене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Относительно отставки Василия Малюка* в том же источнике отмечалось, что существуют направления работы, где бывший глава СБУ не достиг поставленных результатов, хотя в целом его деятельность оценивалась положительно украинской стороной.

События в Сумах

13 января в Сумах состоялась массовая акция протеста. Жители города в количестве нескольких сотен или тысяч человек вышли с требованием прояснить судьбу военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Потери украинских вооруженных сил на северном направлении продолжают расти.

Автор телеграм-канала «Без Ретуши», представляющийся российским военнослужащим, сообщил о действиях местных жителей против военной техники в регионе. По его словам, часть населения проявляет лояльность к российской стороне конфликта.

Протесты в Киеве

В столице Украины на 18 января запланирована акция протеста под лозунгом против работы территориальных центров комплектования. Начало митинга назначено на 14:00. На фоне перебоев с электроснабжением и коммунальными услугами в городе фиксируются случаи блокирования дорог местными жителями.

Также поступают сообщения о поджогах автомобилей сотрудников военкоматов и случаях применения оружия со стороны дезертиров и демобилизованных военнослужащих. Согласно имеющейся информации, оружие доставляется с линии фронта.

Ситуация в южных регионах

В Одессе и Николаеве зафиксированы инциденты противодействия населения действиям сотрудников территориальных центров комплектования. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев распространил видеоматериал с комментарием о скрытых действиях против представителей мобилизационных органов, отметив, что подобные случаи происходят регулярно, но большинство из них не получают огласки.

Комментарии наблюдателей

Военный корреспондент Юрий Подоляка в своем комментарии отметил влияние действий украинских мобилизационных органов на информационную составляющую конфликта, указав на негативное восприятие населением методов работы территориальных центров комплектования.

С начала 2019 года Владимир Зеленский сменил пять глав министерства обороны Украины. Текущая ситуация с отставками происходит в условиях продолжающихся боевых действий и нарастающего социального напряжения в различных регионах страны.

* Внесён в России в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Итоги ночи и утра 14 января: Поражение в Доброполье, наказание за "красивые рапорты" и мощный удар по Киеву

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
