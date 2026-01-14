Катастрофа под Добропольем. Прояснилась участь генерала-катастрофы Ахмедова. Военкоры больше не скрывают

09:57, 14 янв 2026

Замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности командующего в зоне СВО. Информацию об отставке военного подтвердил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Военкор Юрий Котенок уточнил, что это уже второе отстранение генерала от обязанностей.

Первый раз Ахмедова сняли с поста командующего 20-й армией в мае 2024 года. Тогда морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота направили письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с претензиями к действиям генерала. Бойцы обвиняли командующего в потерях личного состава под Угледаром в ДНР. Однако в июле 2025 года офицеру неожиданно присвоили звание Героя России.

После новой отставки Ахмедова военные корреспонденты открыто высказались о его действиях в зоне СВО. В телеграм-канале «ВАРЯГ» появилась запись о том, что генерала сняли за неудачное наступление 22 декабря 2025 года на Доброполье. Операция была проведена колонной и привела к неоправданным потерям среди военнослужащих. Эту информацию распространили в своих каналах блогер Юрий Подоляка и военкор Роман Сапоньков.

В телеграм-канале «Осведомитель» предположили два варианта развития событий для отстраненного офицера. По первому сценарию генералу грозит уголовное преследование за ряд провалов на фронте. Автор канала напоминает о неудачных штурмах Павловки и Угледара, проблемах при командовании 20-й армией на Купянском направлении и потерях морпехов под Покровском. По второму варианту Ахмедов может избежать наказания благодаря влиятельному покровителю.

Военные корреспонденты также упоминают возможную причастность генерала к гибели дважды Героя России Михаила Гудкова с позывным «Варяг». Замглавкома ВМФ стал единственным в современной истории России дважды кавалером «Золотой Звезды». Его смерть в зоне СВО стала трагедией для страны. В телеграм-канале «Белорусский силовик» отмечают, что среди морских пехотинцев ходят разные версии о роли Ахмедова в той операции.

Военкоры указывают на систематические ошибки в командовании. По их данным, генерал неоднократно отправлял подразделения в наступление колоннами без должного прикрытия. Такая тактика приводила к серьезным потерям техники и личного состава при отсутствии значимых результатов. Особенно критикуют действия Ахмедова при командовании морскими пехотинцами на Покровском направлении.

Ранее офицер занимал должность командующего 20-й армией, откуда его вывели в распоряжение весной 2024 года. После этого генерал получил новое назначение на пост заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам. На этой должности он отвечал за координацию действий морской пехоты и береговых частей в зоне специальной военной операции.

Сейчас судьба генерала Ахмедова остается неопределенной. Военные эксперты предполагают, что соответствующие органы могут начать разбирательство по фактам потерь под его командованием. В военной среде надеются на объективную оценку действий офицера и восстановление справедливости. Окончательное решение о дальнейшей судьбе генерал-лейтенанта пока не принято.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru