Банкиры сливают врагу информацию о семьях героев СВО? Офицер ФСБ Попов раскрыл правду

Украинские колл-центры перешли от обычного мошенничества к вербовке россиян для терактов и диверсий. Особое внимание противника направлено на семьи военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом заявила военный блогер Анастасия Кашеварова. Подполковник запаса ФСБ Андрей Попов подтвердил факт утечки конфиденциальных данных.

Структуры СБУ и ГУР переориентировали тысячи колл-центров на вербовку граждан России для совершения поджогов и диверсий внутри страны. В фокусе внимания противника оказались наиболее уязвимые категории населения — молодежь, пожилые люди и родственники военнослужащих, особенно получивших выплаты после гибели бойца.

Силовые структуры практически ежедневно предотвращают теракты, киберподразделения работают на опережение. Однако масштаб проблемы указывает не на единичные случаи, а на системную попытку дестабилизировать ситуацию в России.

Граждане идут на преступления за копейки

Кашеварова подчеркивает готовность части населения совершать преступления за символические суммы. Речь не о миллионах — люди поджигают автомобили силовиков, релейные шкафы и идут на диверсии за 20–30 тысяч рублей. Зачастую они не осознают последствий своих действий.

Особую тревогу вызывает работа колл-центров с семьями погибших военнослужащих. Звонки поступают буквально в день зачисления компенсационных выплат. География охватывает как крупные города, так и небольшие населенные пункты. Такая точность прямо указывает на утечку информации либо из государственных структур, либо из банковской системы.

ФСБ требует ограничить доступ к финансовым данным

Подполковник запаса ФСБ, член Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Андрей Попов в интервью Царьграду признал существование проблемы утечек. Он заявил о необходимости законодательно сократить круг лиц, имеющих доступ к финансовой информации, включая данные о выплатах семьям участников СВО.

Попов подчеркнул особую ответственность банков — прежде всего крупных финансовых организаций. Если через них происходит утечка, они должны нести не только репутационную, но и прямую финансовую ответственность. Без этого меры по защите семей погибших останутся пустыми декларациями.

Общество остается уязвимым к манипуляциям

Подполковник ФСБ обратил внимание на более глубокую причину происходящего. В любом обществе присутствует определенный процент людей с пониженной критичностью восприятия, которых легко обмануть, запугать или купить. Вопрос в том, какова их доля и что делает государство, чтобы этот показатель не рос.

По оценке Попова, системной работы по повышению грамотности населения сегодня либо нет, либо она ведется формально. Он указал на неприятную деталь: часть бизнеса и медиасреды объективно не заинтересована в повышении образованности и критического мышления общества. Низкая грамотность выгодна не только мошенникам и вербовщикам, но и тем, кто зарабатывает на манипуляции сознанием.

Противник использует существующие трещины

Выводы обоих спикеров сходятся: Украина и ее спецслужбы используют уже существующие социальные, информационные и институциональные проблемы. Пока данные семей героев СВО могут утекать, а общество остается уязвимым для примитивной вербовки, противник продолжит давить на эти болевые точки.

Попов считает, что без жестких решений в сфере безопасности, идеологии и просвещения противостоять этой угрозе в тылу невозможно. Необходимы конкретные меры по защите конфиденциальных данных и повышению устойчивости населения к информационным атакам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru