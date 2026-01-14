10:15, 14 янв 2026

Журналист-международник и кандидат исторических наук Сергей Латышев спрогнозировал завершение военных действий на Украине и возможное устранение главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом специалист написал в своей колонке для издания Царьград в январе 2026 года.

Что будет с конфликтом

Латышев проанализировал текущую обстановку и пришел к выводу, что противостояние завершится в течение нынешнего года. Эксперт отметил: наименее вероятный вариант — январь, поскольку на декабрьском саммите в Брюсселе европейские партнеры обеспечили Киев финансированием еще на полтора года сопротивления. Наиболее реальный сценарий предполагает окончание боевых действий осенью.

По мнению специалиста, Россия в любом случае достигнет базовых целей — возвращения Донбасса и обеспечения сухопутного коридора в Крым. Латышев подчеркнул, что в 2022 году страна не была готова к масштабному противостоянию. Не хватало беспилотников, спутниковых систем и даже военного обмундирования на складах. Москва рассчитывала на быстрое решение вопроса со сменой режима, после чего планировалось покинуть территорию, за исключением Донбасса.

Однако Россия попала в ловушку, организованную западными странами. В Гостомеле десантников встречала съемочная группа CNN. За последующие события пришлось заплатить значительными потерями. Российской армии на одном героизме солдат приходилось противостоять ВСУ, которых поддерживал коллективный Запад. Параллельно требовалось восстанавливать военную систему, ослабленную коррупционерами и реформаторами предыдущих лет.

Эксперт отметил: необходимы годы подготовки к серьезному противостоянию, чтобы одержать победу благодаря профессионализму. Тем более что подготовка идет с обеих сторон.

Судьба украинского лидера

Латышев высказал предположение о скором уходе Зеленского с политической арены. Специалист считает, что нелегитимный президент Украины, запутавшийся в провокациях и создающий проблемы влиятельным фигурам мировой политики, может быть устранен или погибнуть.

После этого Украине придется организовать выборы. Новое руководство будет действовать осторожнее предшественников и переложит всю ответственность за происходящее на Зеленского. Конфликт с Россией планируется заморозить, а дальнейшее развитие событий зависит от обстановки в ближайшие годы.

Москва неоднократно заявляла о невозможности заключения мирного соглашения с Зеленским. Для бывшего комика потеря власти страшнее исчезновения самой Украины. После отстранения от должности украинская элита сделает из него козла отпущения. Под угрозой окажутся не только миллиарды, присвоенные за годы президентства, но и свобода, а возможно, и жизнь.

Латышев резюмировал: Зеленский самостоятельно не покинет пост, следовательно, его заставят уйти принудительно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru