Владимира Зеленского и Кирилла Буданова* технически возможно ликвидировать одновременным ударом, однако это не решит главной проблемы. Военный эксперт Олег Шаландин рассказал в эфире программы «Мы в курсе» на Царьграде, почему российское командование до сих пор не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве.

Офицер запаса и ветеран боевых действий отвечал на вопрос зрителя, присланный в телеграм-канал программы. Подписчик спросил, планирует ли Москва атаковать украинское руководство после того, как офис президента возглавил бывший глава ГУР Буданов*, включённый в список террористов и экстремистов. Особую актуальность вопросу придала попытка удара по президентской резиденции в Новгородской области в конце прошлого года.

Устраняя одного, получаешь другого Шаландин объяснил, почему быстрые решения об ударах по украинским лидерам могут оказаться неэффективными. По его словам, за Зеленским и Будановым* стоит обширная система власти, которая расширяется книзу как пирамида.

«Устранение одного или двух человек, пусть даже самых первых лиц, не приведёт к тому, что проблема будет решена. На данный момент нас по большому счёту устраивает Зеленский, даже пускай в нелегитимном варианте его существования во власти», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что если бы военно-политическое руководство России считало необходимым обезвредить этих людей, операция была бы проведена. Возможности для этого имеются — Зеленского и Буданова* реально накрыть одним ударом. Однако стратегически это не изменит ситуацию.

Предсказуемость важнее устранения Ключевой момент, по мнению Шаландина, заключается в предсказуемости действующего украинского руководства. Несмотря на хитрость и организацию терактов на территории России, Зеленский и Буданов* остаются более понятными противниками.

«Мы понимаем, что они будут делать. Да, не всегда. Да, это люди хитрые, действительно. Но их можно накрыть одним ударом, правда, проблема глобально не решится. Вот в чём ключевой момент», — резюмировал офицер запаса.

Эксперт указал, что смена лидеров может привести к появлению менее прогнозируемых фигур во главе украинского режима, что усложнит планирование действий.

«Орешник» демонстрирует возможности Отдельно Шаландин прокомментировал недавний удар ракетным комплексом «Орешник» по объектам на Украине. Одной из целей стало подземное газохранилище под Львовом. Эксперт обратил внимание на точность поражения.

«Ракета со скоростью около 13 тысяч километров в секунду попадает своими разделяющимися боевыми частями ровно только по этому хранилищу, не повредив никакие рядом стоящие строения. Это очень серьёзный момент», — отметил военный специалист.

Ветеран боевых действий добавил, что ракету практически невозможно обнаружить радиолокационными средствами из-за огромной скорости движения в плотных слоях атмосферы. Перехватить её существующими системами ПВО не представляется возможным.

«Все средства ПВО, которые просит Зеленский, — это для отвода глаз. Они прекрасно понимают, что сбить её невозможно ни хвалёным Patriot, ни чем-то из того, что имеется на вооружении у стран Европы», — заключил Шаландин.

*Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

