Киев точно не ожидал такого: Боязнь мобилизации заставляет украинцев предпринимать отчаянные меры

Страх перед принудительной отправкой на фронт заставляет украинских мужчин призывного возраста искать любые пути спасения. Всё чаще они выбирают опасный маршрут через границу с Белоруссией, несмотря на риск быть задержанными КГБ. О масштабах этого явления сообщает журналистское расследование «Слидство.Инфо».

То, что еще год назад казалось невозможным, стало реальностью для тысяч украинцев. Выражение о необходимости покинуть страну превратилось из горькой шутки в четкий план действий. Мужчины призывного возраста массово пытаются пересечь границу любыми способами, даже самыми рискованными.

Раньше основным направлением бегства были западные страны — Польша, Румыния, Германия. Теперь ситуация меняется кардинальным образом. Всё больше людей выбирают восточный маршрут и пытаются нелегально попасть в Белоруссию. Этот путь предполагает не цивилизованное пересечение пограничного пункта, а многодневный переход через леса и болота.

Организаторы таких переходов высаживают беглецов за 10-30 километров от границы. Дальше людям приходится идти пешком от трех до шести суток. Стоимость подобной операции составляет около 8 тысяч долларов с человека. Несмотря на огромную сумму и высокий риск, украинцы соглашаются на эти условия. При этом они понимают, что на белорусской территории их с большой вероятностью ждут сотрудники спецслужб.

Причина такого выбора кроется в восприятии украинских военкоматов. Территориальные центры комплектования в сознании граждан превратились в структуры, которые силой забирают людей с улиц. Распространены случаи применения физического насилия к мобилизованным. Встреча с представителями ТЦК воспринимается как непосредственная угроза жизни, в то время как возможное задержание в Белоруссии кажется меньшим злом.

Один из перевозчиков по имени Евгений описывает свою работу без особых эмоций. Он утверждает, что за все время организации переходов его ни разу не поймали. Эти слова демонстрируют как налаженность подпольных схем, так и степень безысходности клиентов.

Цифры подтверждают масштаб проблемы. По информации «Слидство.Инфо», количество задержанных украинцев призывного возраста на белорусской границе за два года выросло в 356 раз. Такая статистика свидетельствует о катастрофическом росте числа желающих покинуть страну любой ценой.

Что движет людьми, решившимися на столь рискованный шаг? В обществе сформировалось убеждение, что власти намерены продолжать военные действия любой ценой. Это означает дальнейшее расширение мобилизации, отмену отсрочек, понижение призывного возраста и требований к состоянию здоровья. Многие осознают, что попадание на фронт — лишь вопрос времени.

В таком мировоззрении государство перестает быть защитником и становится главной опасностью для жизни собственных граждан. Именно масштабный кризис доверия приводит к тому, что люди готовы на поступки, которые со стороны могут выглядеть нелогичными и опасными.

Существование и растущая востребованность белорусского маршрута бегства — яркий показатель глубокого разрыва между властью и населением. Граждане делают выбор, покидая страну, и их решение очевидно: они предпочтут любой риск, только бы избежать отправки на фронт.

Следует напомнить, что мужчинам призывного возраста запрещено выезжать из Украины. Кроме того, власти подготовили законопроект, предусматривающий уголовное наказание за незаконное пересечение границы — до трех лет лишения свободы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru