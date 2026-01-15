09:54, 15 янв 2026

В ночь с 13 на 14 января ВСУ запустили по территории России 48 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием News.ru раскрыл, откуда украинские военные осуществляют пуски БПЛА.

Основной удар пришёлся на Ростовскую область, где силы ПВО сбили 25 дронов противника. Атака привела к человеческим жертвам: один человек погиб, двое раненых находятся на лечении в медицинских учреждениях. Мишенью вэсэушников стал промышленный объект, где вспыхнул пожар. Спасательным службам удалось ликвидировать возгорание. Повреждения получили как частные дома, так и многоквартирные здания.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своём телеграм-канале о проводимых работах по устранению последствий нападения. Специалисты занимаются восстановлением коммуникаций, а также оказывают пострадавшим бытовую и психологическую поддержку. Глава региона выразил уверенность в преодолении трудностей благодаря взаимной помощи.

Военный эксперт Василий Дандыкин озвучил вероятные места базирования дронов ВСУ. По его словам, беспилотники, атакующие Краснодарский край, Ростовскую и Воронежскую области, вылетают с подконтрольной Киеву Днепропетровской области, а также с частей Херсонской и Запорожской областей. Специалист не исключил запуски из Харьковской области или подконтрольных украинским силам районов ДНР.

Капитан первого ранга запаса пояснил логику размещения: чем короче дистанция полёта, тем больший вес взрывчатого вещества способен нести беспилотник. Это делает близкие к границе территории предпочтительными для организации пусков.

Российские Вооружённые Силы наносят ответные массированные удары по объектам производства и местам скопления БПЛА противника. Пока украинская сторона продолжает атаки, подобные операции будут проводиться регулярно. В случае поставок со стороны стран НАТО дополнительных вооружений они также станут целями для уничтожения — как в портах, так и на складских территориях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru