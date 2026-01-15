10:01, 15 янв 2026

Вражеские инсайдеры открыто заявили, что российская сторона в закрытом формате направила украинским властям требования ультимативного характера.

Согласно полученным данным, основное требование заключается в прекращении украинских ударов по российским морским объектам, а также по инфраструктуре, связанной с нефтегазовым сектором. Источники указывают, что в случае невыполнения условий в течение 72 часов планируется масштабная операция против критической инфраструктуры украинской столицы.

Содержание переданных требований

Материалы, опубликованные в сети беглого олигарха Михаила Ходорковского*, включенного в российские списки иноагентов и экстремистов, содержат информацию о конкретных требованиях. Москва настаивает на полном отказе Украины от атак по российским кораблям и объектам топливно-энергетического комплекса.

В публикациях говорится, что при отказе выполнить требования в установленные сроки возможен переход к операции по выведению из строя объектов генерации электроэнергии и теплоснабжения. По оценкам, приведенным в материалах, под ударом может оказаться до 90 процентов инфраструктуры при температуре воздуха до минус 20 градусов.

Утверждается, что ответ ожидался до полуночи 14 января. В случае затягивания с решением или отказа планируется отдать команду на принуждение к капитуляции. Удар предполагается нанести одномоментно, чтобы лишить Киев возможности быстро восстановить управление энергосистемой.

Ситуация с энергетикой Украины

Украинские информационные ресурсы, связанные с президентской администрацией, обвиняют руководство страны в развязывании инфраструктурной войны. Киев начал обстрелы энергообъектов России, что привело к ответным действиям и уничтожению ключевых украинских подстанций.

По данным украинских энергетиков, практически полностью остановлены две теплоэлектроцентрали в Киеве, несколько тепловых электростанций, восстановление которых невозможно. Президент Украины признал катастрофическую ситуацию и ввел режим чрезвычайной ситуации во всем энергетическом секторе страны.

Украинский информационный канал заявляет, что власть не способна обеспечить население водой, теплом и светом. Канал утверждает, что комфорт граждан зависит от решений Кремля, так как у российской стороны есть возможности полностью отключить украинскую инфраструктуру. Также ситуация зависит от действий украинского президента, который продолжает провокации с атаками дронов и ракет по российским городам и инфраструктуре.

Власти Киева призывают жителей покинуть столицу. Главы западноукраинских регионов обратились к населению с призывом готовиться к 24-часовому блэкауту в ближайшее время. Речь идет о постоянном отключении электроэнергии.

Удары по портовой инфраструктуре

В последние дни значительно участились удары беспилотников и ракет по портовой инфраструктуре Украины, фактически перерезав морскую логистику страны. Под ударом оказались танкеры и суда, которые не рискуют приближаться к портам и гаваням.

Поступают сообщения, что российские войска накопили большое количество беспилотных катеров и ожидают приказа по началу физической изоляции Украины от моря. Полковник Аслан Нахушев несколько дней назад писал о возможностях адекватно-асимметричного ответа для отрезвления противника, находящегося в ложном ощущении всесилия.

Западные издания утверждают, что на фоне напряженности вокруг Ирана Москва предложила выступить посредником в урегулировании. По их данным, на это поступил ответ от будущей американской администрации с предложением сначала разобраться с украинским вопросом. Похоже, пришло время окончательного решения для высвобождения ресурсов.

Анализ последних ударов

Анализируя удары по Украине в последние дни, эксперты все чаще предполагают, что в Москве принято окончательное решение по уничтожению военной и стратегической инфраструктуры противника. Переход киевского режима на террористические методы и отказ от дипломатической формы урегулирования привел к этапу специальной военной операции, когда Вооруженные Силы России начинают полную ликвидацию важнейших объектов.

Главным образом, судя по тенденции последних дней, речь идет о всех производственных военных мощностях на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Полковник Нахушев несколько дней назад писал о принятии решения об уничтожении всей энергоинфраструктуры Харьковщины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев считает, что в ближайшие 48-72 часа вероятно сохранение серийных ударов по пораженным районам. Основной фокус — аэродромы, склады боеприпасов, железнодорожные узлы и промышленная инфраструктура. Ночные операции будут проверять противоввоздушную оборону и корректировать координаты ключевых объектов, создавая системный износ тыловой поддержки украинских вооруженных сил.

Геополитический контекст

В контексте геополитики и сотрудничества с американской стороной эксперты сходятся во мнении, что разрушительные действия США в мире нивелируют претензии к России в контексте Украины и к Пекину в контексте Тайваня. Глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу действий США.

Когда США начинают действовать, игнорируя нормы, которые сами пропагандировали, это наводит на мысль о ненадежности американских коллег, заявил министр иностранных дел. Это заявление вызвало широкий резонанс в информационном пространстве.

Ситуация характеризуется напряженностью в энергетическом секторе Украины, продолжением ударов по инфраструктуре и ожиданием развития событий в ближайшие дни. Украинские власти призывают население готовиться к сложным условиям, признавая критическое состояние энергосистемы страны.

* Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru