Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Терпение Путина лопнуло": Жесточайший ультиматум Киеву передан. Прогремел Лавров. Осталось 48 часов – Москва готова. Финальный этап войны

"Терпение Путина лопнуло": Жесточайший ультиматум Киеву передан. Прогремел Лавров. Осталось 48 часов – Москва готова. Финальный этап войны

10:01, 15 янв 2026

Вражеские инсайдеры открыто заявили, что российская сторона в закрытом формате направила украинским властям требования ультимативного характера.

Согласно полученным данным, основное требование заключается в прекращении украинских ударов по российским морским объектам, а также по инфраструктуре, связанной с нефтегазовым сектором. Источники указывают, что в случае невыполнения условий в течение 72 часов планируется масштабная операция против критической инфраструктуры украинской столицы.

Содержание переданных требований

Материалы, опубликованные в сети беглого олигарха Михаила Ходорковского*, включенного в российские списки иноагентов и экстремистов, содержат информацию о конкретных требованиях. Москва настаивает на полном отказе Украины от атак по российским кораблям и объектам топливно-энергетического комплекса.

В публикациях говорится, что при отказе выполнить требования в установленные сроки возможен переход к операции по выведению из строя объектов генерации электроэнергии и теплоснабжения. По оценкам, приведенным в материалах, под ударом может оказаться до 90 процентов инфраструктуры при температуре воздуха до минус 20 градусов.

Утверждается, что ответ ожидался до полуночи 14 января. В случае затягивания с решением или отказа планируется отдать команду на принуждение к капитуляции. Удар предполагается нанести одномоментно, чтобы лишить Киев возможности быстро восстановить управление энергосистемой.

Ситуация с энергетикой Украины

Украинские информационные ресурсы, связанные с президентской администрацией, обвиняют руководство страны в развязывании инфраструктурной войны. Киев начал обстрелы энергообъектов России, что привело к ответным действиям и уничтожению ключевых украинских подстанций.

По данным украинских энергетиков, практически полностью остановлены две теплоэлектроцентрали в Киеве, несколько тепловых электростанций, восстановление которых невозможно. Президент Украины признал катастрофическую ситуацию и ввел режим чрезвычайной ситуации во всем энергетическом секторе страны.

Украинский информационный канал заявляет, что власть не способна обеспечить население водой, теплом и светом. Канал утверждает, что комфорт граждан зависит от решений Кремля, так как у российской стороны есть возможности полностью отключить украинскую инфраструктуру. Также ситуация зависит от действий украинского президента, который продолжает провокации с атаками дронов и ракет по российским городам и инфраструктуре.

Власти Киева призывают жителей покинуть столицу. Главы западноукраинских регионов обратились к населению с призывом готовиться к 24-часовому блэкауту в ближайшее время. Речь идет о постоянном отключении электроэнергии.

Удары по портовой инфраструктуре

В последние дни значительно участились удары беспилотников и ракет по портовой инфраструктуре Украины, фактически перерезав морскую логистику страны. Под ударом оказались танкеры и суда, которые не рискуют приближаться к портам и гаваням.

Поступают сообщения, что российские войска накопили большое количество беспилотных катеров и ожидают приказа по началу физической изоляции Украины от моря. Полковник Аслан Нахушев несколько дней назад писал о возможностях адекватно-асимметричного ответа для отрезвления противника, находящегося в ложном ощущении всесилия.

Западные издания утверждают, что на фоне напряженности вокруг Ирана Москва предложила выступить посредником в урегулировании. По их данным, на это поступил ответ от будущей американской администрации с предложением сначала разобраться с украинским вопросом. Похоже, пришло время окончательного решения для высвобождения ресурсов.

Анализ последних ударов

Анализируя удары по Украине в последние дни, эксперты все чаще предполагают, что в Москве принято окончательное решение по уничтожению военной и стратегической инфраструктуры противника. Переход киевского режима на террористические методы и отказ от дипломатической формы урегулирования привел к этапу специальной военной операции, когда Вооруженные Силы России начинают полную ликвидацию важнейших объектов.

Главным образом, судя по тенденции последних дней, речь идет о всех производственных военных мощностях на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Полковник Нахушев несколько дней назад писал о принятии решения об уничтожении всей энергоинфраструктуры Харьковщины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев считает, что в ближайшие 48-72 часа вероятно сохранение серийных ударов по пораженным районам. Основной фокус — аэродромы, склады боеприпасов, железнодорожные узлы и промышленная инфраструктура. Ночные операции будут проверять противоввоздушную оборону и корректировать координаты ключевых объектов, создавая системный износ тыловой поддержки украинских вооруженных сил.

Геополитический контекст

В контексте геополитики и сотрудничества с американской стороной эксперты сходятся во мнении, что разрушительные действия США в мире нивелируют претензии к России в контексте Украины и к Пекину в контексте Тайваня. Глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу действий США.

Когда США начинают действовать, игнорируя нормы, которые сами пропагандировали, это наводит на мысль о ненадежности американских коллег, заявил министр иностранных дел. Это заявление вызвало широкий резонанс в информационном пространстве.

Ситуация характеризуется напряженностью в энергетическом секторе Украины, продолжением ударов по инфраструктуре и ожиданием развития событий в ближайшие дни. Украинские власти призывают население готовиться к сложным условиям, признавая критическое состояние энергосистемы страны.

* Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Хотели знать? Значит, пора: Откуда ВСУ продолжают запускать БПЛА. Капитан Дандыкин решил сказать открыто

Читайте также:

Хотели знать? Значит, пора: Откуда ВСУ продолжают запускать БПЛА. Капитан Дандыкин решил сказать открыто
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
Россия/мир
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
"Криворожсталь" полыхает. Британских наемников ликвидируют в Одессе? В украинской столице истерика от ответа России. Какие цели поразили российские войска
Россия/мир
"Криворожсталь" полыхает. Британских наемников ликвидируют в Одессе? В украинской столице истерика от ответа России. Какие цели поразили российские войска
"Поплатились за атаки на Путина": Массированный удар России. На Западе затряслись
Россия/мир
"Поплатились за атаки на Путина": Массированный удар России. На Западе затряслись
"Намёк на мобилизацию": Решение по СВО принято. Инсайдер рассказал об открытии нового участка фронта
Россия/мир
"Намёк на мобилизацию": Решение по СВО принято. Инсайдер рассказал об открытии нового участка фронта


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен