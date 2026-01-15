Такого враг ещё не видел: Русские применили новую тактику в зоне СВО. Один ищет – другой уничтожает

10:07, 15 янв 2026

Российские военные начали применять в зоне специальной военной операции инновационную тактику защиты наступающих подразделений. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Метод получил название «воздушный конвой».

Суть новой тактики заключается в использовании пары беспилотников, работающих в тандеме. Первый дрон выполняет разведывательную функцию, отслеживая беспилотные летательные аппараты противника. Второй беспилотник выступает в роли перехватчика — он атакует обнаруженные вражеские дроны. Такая связка обеспечивает надежное воздушное прикрытие штурмовых групп во время продвижения вперед.

Конфликт уже давно характеризуется как противостояние беспилотных систем. Дроны стали ключевым элементом боевых действий, без которого невозможно представить современные военные операции. Операторы беспилотников превратились в приоритетные цели для обеих сторон конфликта, заняв позицию, которая ранее принадлежала снайперам.

Военный эксперт Юрий Лямин отмечает, что поиск эффективных способов защиты наступающих подразделений представляет сложную задачу. Штурмовые группы быстро засекаются разведывательными беспилотниками, после чего по ним наносят удары дроны-камикадзе и артиллерия.

Обе стороны активно развивают как боевые, так и разведывательные беспилотные системы. Методы их использования постоянно модернизируются. Недавно появилась информация о применении российскими военными новых дронов «Герань-5». Украинская сторона сообщает, что длина этого беспилотника составляет 6 метров, дальность поражения достигает 1000 километров, а масса боевой части — 90 килограммов. Устройство оснащено китайским реактивным двигателем Telefly. Специалисты характеризуют модель как удачное сочетание ракеты и дрона, способное поражать крупные защищенные объекты.

Применение тактики «воздушного конвоя» оценивается как успешное решение для обеспечения безопасности наступательных операций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru