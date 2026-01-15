10:13, 15 янв 2026

Сухраб Ахмедов освобождён от должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам. Информацию об отставке генерал-лейтенанта распространил член Общественной палаты России Владимир Рогов 15 января 2026 года, позднее данные подтвердили военные корреспонденты.

По версии источников, причиной увольнения стала неудачная атака колонны в районе Доброполья 22 декабря 2025 года. Операция завершилась существенными потерями среди личного состава, которые эксперты посчитали необоснованными. Примечательно, что это не первое отстранение Ахмедова от командования — ранее его уже снимали с должности после безуспешных действий под Павловкой и Угледаром.

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой, известный под позывным «Констебль», прокомментировал ситуацию в разговоре с изданием Царьград. По его словам, офицеры, служившие под началом Ахмедова, крайне негативно оценивают бывшего командира и приветствуют решение руководства об отставке.

Луговой напомнил о событиях в Угледаре в 2022 году, когда генерал отправлял военнослужащих на штурмы без надлежащей подготовки. Предположительно, причиной спешки стали жёсткие временные рамки выполнения боевых задач. Командир требовал от младших офицеров укладываться в установленные сроки любой ценой.

Результатом такой тактики стали значительные потери среди пехоты и уничтожение бронетехники, после чего наступление на направлении остановилось. Несмотря на это, Ахмедов получил награды и повышения, отметил представитель ЧВК «Вагнер».

«Констебль» расценивает увольнение генерала как часть борьбы с проблемным наследием прежнего руководства военного ведомства. Речь идёт о так называемых «картонных генералах», которые сформировались в период, когда внимание уделялось показательным мероприятиям вроде танкового биатлона.

Луговой выразил мнение, что в высших эшелонах власти начинают осознавать необходимость кардинальных реформ в армии. По его оценке, некомпетентным командирам, не способным беречь подчинённых, нет места в обновлённой структуре вооружённых сил.

Представитель штурмовиков подчеркнул, что лучшую характеристику любому командиру дают его подчинённые. От военнослужащих, служивших под началом Ахмедова, Луговой не слышал ни одного положительного отзыва о генерале. Это, по его словам, красноречиво свидетельствует о стиле управления отстранённого от должности военачальника.

Официальных комментариев от Министерства обороны по поводу отставки генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова пока не поступало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru