Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Борьба с "наследием Шойгу" идёт полным ходом: Командир штурмовиков ЧВК "Вагнер" привёл примеры

Борьба с "наследием Шойгу" идёт полным ходом: Командир штурмовиков ЧВК "Вагнер" привёл примеры

10:13, 15 янв 2026

Сухраб Ахмедов освобождён от должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам. Информацию об отставке генерал-лейтенанта распространил член Общественной палаты России Владимир Рогов 15 января 2026 года, позднее данные подтвердили военные корреспонденты.

По версии источников, причиной увольнения стала неудачная атака колонны в районе Доброполья 22 декабря 2025 года. Операция завершилась существенными потерями среди личного состава, которые эксперты посчитали необоснованными. Примечательно, что это не первое отстранение Ахмедова от командования — ранее его уже снимали с должности после безуспешных действий под Павловкой и Угледаром.

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой, известный под позывным «Констебль», прокомментировал ситуацию в разговоре с изданием Царьград. По его словам, офицеры, служившие под началом Ахмедова, крайне негативно оценивают бывшего командира и приветствуют решение руководства об отставке.

Луговой напомнил о событиях в Угледаре в 2022 году, когда генерал отправлял военнослужащих на штурмы без надлежащей подготовки. Предположительно, причиной спешки стали жёсткие временные рамки выполнения боевых задач. Командир требовал от младших офицеров укладываться в установленные сроки любой ценой.

Результатом такой тактики стали значительные потери среди пехоты и уничтожение бронетехники, после чего наступление на направлении остановилось. Несмотря на это, Ахмедов получил награды и повышения, отметил представитель ЧВК «Вагнер».

«Констебль» расценивает увольнение генерала как часть борьбы с проблемным наследием прежнего руководства военного ведомства. Речь идёт о так называемых «картонных генералах», которые сформировались в период, когда внимание уделялось показательным мероприятиям вроде танкового биатлона.

Луговой выразил мнение, что в высших эшелонах власти начинают осознавать необходимость кардинальных реформ в армии. По его оценке, некомпетентным командирам, не способным беречь подчинённых, нет места в обновлённой структуре вооружённых сил.

Представитель штурмовиков подчеркнул, что лучшую характеристику любому командиру дают его подчинённые. От военнослужащих, служивших под началом Ахмедова, Луговой не слышал ни одного положительного отзыва о генерале. Это, по его словам, красноречиво свидетельствует о стиле управления отстранённого от должности военачальника.

Официальных комментариев от Министерства обороны по поводу отставки генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова пока не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Такого враг ещё не видел: Русские применили новую тактику в зоне СВО. Один ищет – другой уничтожает

Читайте также:

Такого враг ещё не видел: Русские применили новую тактику в зоне СВО. Один ищет – другой уничтожает
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Катастрофа под Добропольем. Прояснилась участь генерала-катастрофы Ахмедова. Военкоры больше не скрывают
Россия/мир
Катастрофа под Добропольем. Прояснилась участь генерала-катастрофы Ахмедова. Военкоры больше не скрывают
Итоги ночи и утра 14 января: Поражение в Доброполье, наказание за "красивые рапорты" и мощный удар по Киеву
Россия/мир
Итоги ночи и утра 14 января: Поражение в Доброполье, наказание за "красивые рапорты" и мощный удар по Киеву
Гибель русских морпехов. Народ требует ответа. Опять этот «генерал-беда»?
Россия/мир
Гибель русских морпехов. Народ требует ответа. Опять этот «генерал-беда»?
Сырский изменит ход СВО? Он загнан в угол. Ветеран ЧВК «Вагнер» рассказал о ситуации на фронте
Россия/мир
Сырский изменит ход СВО? Он загнан в угол. Ветеран ЧВК «Вагнер» рассказал о ситуации на фронте


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен