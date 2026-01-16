Все новости Уфы и Башкортостана
Запад проиграл: СВО сделала неожиданное с авиацией - доклад RUSI признал превосходство России

Запад проиграл: СВО сделала неожиданное с авиацией - доклад RUSI признал превосходство России

11:39, 16 янв 2026

11:39, 16 янв 2026

Королевский институт объединённых служб Великобритании опубликовал доклад, согласно которому российские Военно-космические силы значительно усилились за последние годы. Исследование подготовил старший научный сотрудник RUSI Джастин Бронк. Документ представлен в январе 2026 года.

Численность современных самолётов выросла

Согласно данным британского института, количество современных истребителей в составе российских ВКС увеличилось с 466 единиц в 2020 году до 545-560 машин к декабрю 2025 года. Производство новых самолётов превысило боевые потери, сообщается в докладе.

Основной акцент сделан на выпуске Су-34, Су-35С и Су-30СМ2. В частности, численность Су-35С достигла 135-140 единиц, МиГ-31 составила 125-130 машин, а количество Су-57 приблизилось к 20 единицам. RUSI отмечает устойчивость российского оборонно-промышленного комплекса в условиях санкционного давления.

Боевой опыт лётного состава

Особое внимание в исследовании уделено квалификации пилотов. Согласно докладу, потери среди лётного состава остались на относительно низком уровне благодаря успешным операциям по возвращению экипажей и возможности катапультирования над контролируемой территорией.

К 2025 году значительная часть российских авиаторов накопила четырёхлетний непрерывный боевой опыт. Такой показатель выделяет их на фоне лётчиков других стран, указывается в материалах RUSI. Пилоты отработали действия в условиях противодействия систем ПВО, применение различных типов вооружения и координацию с наземными подразделениями противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Новые возможности вооружения

Существенным изменением стало оснащение истребителей Су-35С и Су-30СМ2 ракетами Р-37М увеличенной дальности. Эти средства способны представлять угрозу для самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, воздушных танкеров и разведывательных машин, отмечают британские аналитики.

RUSI указывает на смену тактики применения авиации: вместо прежних подходов акцент сместился на дальние удары и вытеснение противника из определённых зон. Такая стратегия, по мнению института, создаёт дополнительные сложности для планирования операций потенциальному противнику.

Применение планирующих боеприпасов

Особую роль в докладе отводят использованию планирующих бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Самолёты Су-34 получили возможность применять авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 с дистанции до 130 километров.

По данным RUSI, сотни таких боеприпасов используются еженедельно для поражения укреплённых позиций, командных пунктов и объектов логистики противника. Применение происходит за пределами радиолокационного обнаружения украинских систем ПВО, что повышает эффективность нанесения ударов.

Интеграция систем обороны

В докладе констатируется улучшение взаимодействия между различными компонентами воздушной обороны. Зенитно-ракетные комплексы С-400, С-350, модернизированные «Бук» и «Тор» сохраняют боеспособность несмотря на понесённые потери.

RUSI отмечает развитие сетевого взаимодействия: истребители и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У обеспечивают целеуказание для систем ПВО большой дальности. Такая интеграция повышает общую эффективность противовоздушной обороны.

Эволюция дальней авиации

Британский институт фиксирует изменения в применении дальней авиации и крылатых ракет. От эпизодического использования отдельных типов вооружения произошёл переход к комплексным массированным ударам с задействованием крылатых ракет Х-101, оперативно-тактических комплексов «Искандер», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотных летательных аппаратов.

Согласно докладу, такой комбинированный подход создаёт перегрузку для систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot PAC-3, повышая вероятность достижения целей. RUSI расценивает подобную тактику как серьёзный вызов для многоуровневой ПВО.

Выводы британских аналитиков

Основной вывод исследования RUSI состоит в том, что российские Военно-космические силы в 2026 году представляют собой качественно иную структуру по сравнению с 2022 годом. Накопленный боевой опыт, адаптированная тактика и расширенный арсенал вооружений значительно усилили возможности российской авиации.

Британские эксперты подчёркивают важность учёта этих изменений при оценке военного баланса сил. Доклад опровергает ранние прогнозы некоторых западных аналитиков о структурных слабостях российской авиации, указывая на успешную адаптацию ВКС к условиям современных военных действий.

Читайте также:

Борьба с "наследием Шойгу" идёт полным ходом: Командир штурмовиков ЧВК "Вагнер" привёл примеры
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
