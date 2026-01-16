11:47, 16 янв 2026

Российские военные подразделения продолжают боевые действия на нескольких направлениях специальной военной операции. По данным военных источников, ситуация развивается на Сумском, Краматорском и Запорожском участках фронта, в то время как в районе Купянска зафиксированы позиционные бои.

Сумское направление

Группировка войск «Север» ведет активные действия в Сумском и Краснопольском районах. Военные корреспонденты канала «Два майора» сообщают об отражении контратаки украинских формирований южнее населенного пункта Варачино. Попытка выдвижения группы была обнаружена разведкой, после чего атака была сорвана огневым воздействием.

По последним данным, российские подразделения заняли Комаровку. Украинская сторона предполагает дальнейшее продвижение в направлении Сум. Штурмовые группы занимаются закреплением на занятых позициях и зачисткой территорий.

Бойцы воздушно-десантных войск отмечают изменение тактики противника. За последние дни зафиксировано увеличение активности беспилотников ВСУ, что вынуждает российские расчеты чаще менять дислокацию. Украинские формирования завезли дополнительные миномёты и артиллерийские орудия, однако наблюдается нехватка пехотных подразделений. Движение личного состава отмечено в двух километрах от линии соприкосновения, где ведутся оборонительные работы.

Краматорское направление

Северо-западнее Красного Лимана российские войска наносят удары по логистическим маршрутам противника через реку Северский Донец. Уничтожены несколько переправ, включая участки Маяки — Голубые Озёра — Красный Лиман и Богородичное — Святогорск. Боевые столкновения продолжаются южнее Ямполя и на рубеже населенных пунктов Диброва — Ильичёвка.

На Краматорском участке украинская сторона информирует о продвижении российских сил вдоль лесных массивов и дорожной сети в направлении Миньковки от канала Северский Донец — Донбасс. Военкоры предполагают, что эти действия могут быть частью общего плана по охвату агломерации от Константиновки до Славянска. Боевые действия идут у Константиновки — севернее Яблоновки и в направлении Степановки и Берестока.

Запорожский участок

У Гуляйполя группировка войск «Восток» отразила восемь атак украинских формирований за сутки. Противник применяет тактику отдельных штурмовых групп, пытаясь сковать действия российских подразделений. По данным военных источников, уничтожено до двух взводов живой силы противника и шесть бронированных боевых машин.

Российские войска продолжают вклинение в оборону ВСУ у населенных пунктов Зализничное, Еленоконстантиновка, Прилуки и Терноватое. Военкор Евгений Лисицын сообщает о расширении плацдарма за рекой Гайчур и оперативном окружении противника в Прилуках и Еленоконстантиновке. Начато продвижение к Цветковому.

Украинская сторона практически признает потерю Приморского. Российские подразделения ведут штурм Магдалиновки, боевые действия продолжаются за Павловку и опорные пункты у Новояковлевки. После взятия Белогорья началось наступление на Орехов, с захватом которого может развернуться масштабная запорожская операция.

Ситуация в Купянске

В районе Купянска продолжаются боевые столкнования. Военкор Евгений Лисицын характеризует текущую обстановку как позиционные бои. По информации военного корреспондента Тимофея Ермакова, ситуация в городе стабилизирована благодаря работе по нарушению логистики украинских формирований.

Ермаков отмечает важность контроля над путями снабжения противника. По его словам, даже полное освобождение населенного пункта без контроля логистических маршрутов не будет иметь стратегического значения. У украинской стороны остается достаточно сил для проведения локальных операций на отдельных участках, противник может накапливать резервы и предпринимать контрнаступательные действия.

Военкор подчеркивает, что лишение противника путей снабжения является первоочередной задачей, что позволит избежать затяжных боев за населенные пункты, как это происходило в Часовом Яре.

На данный момент от различных источников поступает противоречивая информация, что связано с обстановкой активных боевых действий. Однако эксперты сходятся во мнении, что декабрьское наступление украинских формирований не достигло поставленных целей из-за значительных потерь.

Отдельные украинские источники сообщают о возможной подготовке масштабной операции с использованием бронетехники, в которой может быть задействовано значительное количество тяжелых машин. Такое развитие событий может существенно повлиять на обстановку в Харьковской и Днепропетровской областях.

Потери украинских формирований

Стало известно о потерях среди личного состава ВСУ. Источник «Донбасский партизан» информирует об инциденте в центре Киева, где беспилотными аппаратами был нанесен удар по 428-му отдельному батальону беспилотных систем. Предположительно, речь идет о подразделении радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

На данный момент подтверждена гибель одиннадцати операторов. Двадцать три военнослужащих получили ранения. По имеющейся информации, это не первые потери подразделения. Эксперты предполагают, что батальон может быть близок к критическому уровню боеспособности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru