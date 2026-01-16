Все новости Уфы и Башкортостана
Враг лишил нас мощнейших дронов? Британские ракеты и БПЛА массово атаковали Россию. СБУ заявляет об "уничтожении заводов, складов, НПЗ"

11:56, 16 янв 2026

В ночь на 16 января несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. В Рязани зафиксировано не менее 15 взрывов, пострадали жилые многоэтажки. СБУ распространила информацию о якобы успешных ударах по промышленным объектам.

Массированная атака началась поздно вечером и продолжалась несколько часов. Основной удар пришелся на Рязань, где беспилотники целенаправленно атаковали жилые высотные здания. Очевидцы сообщили о работе системы ПВО на протяжении часа.

Один из дронов повредил фасад многоэтажного дома. На месте происшествия началась экстренная эвакуация жильцов, люди спешно отгоняли автомобили от здания. К двум часам ночи на объект прибыли службы МЧС и бригады скорой помощи.

Позже появились сведения о втором пострадавшем здании в юго-восточной части города. Беспилотник врезался в многоэтажку, выбив окна и разрушив балконы. Фасад частично обрушился, повреждены припаркованные автомобили. Предварительно жертв нет, поскольку не все квартиры в доме были заселены.

Помимо Рязани, удары фиксировались над Курском. Силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников, в одном из районов наблюдался дым. Конкретные подробности происшествия не уточняются.

Украинские источники распространили непроверенную информацию об ударе по предприятию в Таганроге. Речь идет о заводе «Атлант АЭРО» или авиаремонтном комплексе ТАНТК. По версии противника, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Официального подтверждения этих данных не поступало.

Враг утверждает, что целью атаки стало производство систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников-разведчиков «Орион». В качестве подтверждения был опубликован спутниковый снимок с разрушенной пристройкой к неустановленному объекту.

После начала воздушной атаки губернатор Ростовской области сообщил о включении средств ПВО в регионе. Украинская спецслужба заявила об ударе по резервуарам завода «Эмпилс», используя якобы ракеты собственного производства. Единственными подобными боеприпасами могут быть британские FP-5, наличие которых до сих пор не подтверждено на фоне коррупционных скандалов в окружении украинского руководства.

Также поступила информация о возможной атаке на химический комбинат в Ставропольском крае. Детали инцидента уточняются.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
