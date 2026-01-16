Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Киев снова ждёт "Орешник", а Герасимов прибыл на фронт. Началось?

Киев снова ждёт "Орешник", а Герасимов прибыл на фронт. Началось?

12:02, 16 янв 2026

Россия может в ближайшее время произвести очередной запуск баллистических ракет «Орешник». Об этом сообщают мониторинговые ресурсы Украины со ссылкой на военную разведку, призывая граждан следить за сигналами воздушной тревоги по всей территории страны.

Подробности возможного пуска

Украинская сторона указывает на подготовку к запуску ракет с полигона Капустин Яр. При этом точное количество ракет остаётся неизвестным — число мобильных ракетных установок в распоряжении российских вооружённых сил значительно увеличилось.

Особое беспокойство у украинцев вызывает вопрос о характере боевой части. Предыдущие запуски осуществлялись с инертными болванками, однако теперь обсуждается вероятность применения фугасной боевой части, что сделает последствия попадания существенно более разрушительными.

Среди потенциальных целей называют Днепропетровскую область, западные регионы Украины и столицу страны. Теоретически украинская сторона может получать информацию о подготовке запусков через американских партнёров, поскольку Россия заблаговременно уведомляет США о пусках межконтинентальных баллистических ракет в соответствии с международными нормами.

Визит начальника Генштаба

15 января стало известно о прибытии начальника Генерального штаба Вооружённых сил России и командующего объединённой группировкой войск Валерия Герасимова с инспекцией на Днепропетровское направление.

Такие визиты происходят нечасто — в среднем раз в несколько месяцев в зависимости от оперативной обстановки. Военный обозреватель Илья Головнёв отмечает предыдущие посещения: 21 февраля 2024 года после событий под Авдеевкой, 6 августа 2024 года, 21 января 2025 года на Покровском направлении и 14 июля 2025 года.

В ходе текущей инспекции генерал заслушал доклады командующих армиями, командиров соединений и других офицеров о текущей обстановке, достигнутых результатах и дальнейших планах. Герасимов охарактеризовал боевые действия в зоне ответственности группировки «Центр» как наиболее упорные и ожесточённые на всей линии соприкосновения.

Оценки экспертов

Заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Татьяна Малицкая указывает на активное продвижение российских подразделений по всей линии фронта, особенно отмечая Днепропетровское и Запорожское направления. По её словам, группировка «Центр» остаётся одним из наиболее активных участков, где продолжаются боевые действия.

Визит командующего объединённой группировкой войск трактуется как переход к системному наступлению по всему фронту с концентрацией усилий и ресурсов на ключевых участках. Это происходит на фоне попыток ударов дронами по объектам на территории России.

Военные эксперты связывают активизацию боевых действий с дипломатической ситуацией. Выполнение поставленных задач остаётся приоритетом, а отсутствие прогресса в переговорном процессе рассматривается как выбор в пользу продолжения военных действий до достижения поставленных целей по демилитаризации.

Некоторые наблюдатели расценивают встречу начальника Генштаба с командованием группировки «Центр» как возможный сигнал о подготовке масштабных операций. В распоряжении российских войск находятся значительные резервы техники и личного состава.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Враг лишил нас мощнейших дронов? Британские ракеты и БПЛА массово атаковали Россию. СБУ заявляет об "уничтожении заводов, складов, НПЗ"

Читайте также:

Враг лишил нас мощнейших дронов? Британские ракеты и БПЛА массово атаковали Россию. СБУ заявляет об "уничтожении заводов, складов, НПЗ"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Сотни ракет и БПЛА обесточили часть Украины, «Орешник» с боевой частью на подходе, рывок под Покровском застал войска врасплох: свежие сводки от военкоров на 29 ноября
Россия/мир
Сотни ракет и БПЛА обесточили часть Украины, «Орешник» с боевой частью на подходе, рывок под Покровском застал войска врасплох: свежие сводки от военкоров на 29 ноября
Смертоносный дождь из «Искандеров» и «Кинжалов»: за сутки на Украину прилетело больше 120 российских ракет — подобной атаки Незалежная еще не видела
Россия/мир
Смертоносный дождь из «Искандеров» и «Кинжалов»: за сутки на Украину прилетело больше 120 российских ракет — подобной атаки Незалежная еще не видела
Не испытывайте терпение России. Вашингтон получил грозное предупреждение: "Орешник" готов к удару по Банковой
Россия/мир
Не испытывайте терпение России. Вашингтон получил грозное предупреждение: "Орешник" готов к удару по Банковой
По ростовскому заводу ударили 10 западных ракет, в Курской области больше некем контратаковать, в Курахово счет пошел на часы — сводки от военкоров на 20 декабря 2024 года
Россия/мир
По ростовскому заводу ударили 10 западных ракет, в Курской области больше некем контратаковать, в Курахово счет пошел на часы — сводки от военкоров на 20 декабря 2024 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен