Россия может в ближайшее время произвести очередной запуск баллистических ракет «Орешник». Об этом сообщают мониторинговые ресурсы Украины со ссылкой на военную разведку, призывая граждан следить за сигналами воздушной тревоги по всей территории страны.

Подробности возможного пуска

Украинская сторона указывает на подготовку к запуску ракет с полигона Капустин Яр. При этом точное количество ракет остаётся неизвестным — число мобильных ракетных установок в распоряжении российских вооружённых сил значительно увеличилось.

Особое беспокойство у украинцев вызывает вопрос о характере боевой части. Предыдущие запуски осуществлялись с инертными болванками, однако теперь обсуждается вероятность применения фугасной боевой части, что сделает последствия попадания существенно более разрушительными.

Среди потенциальных целей называют Днепропетровскую область, западные регионы Украины и столицу страны. Теоретически украинская сторона может получать информацию о подготовке запусков через американских партнёров, поскольку Россия заблаговременно уведомляет США о пусках межконтинентальных баллистических ракет в соответствии с международными нормами.

Визит начальника Генштаба

15 января стало известно о прибытии начальника Генерального штаба Вооружённых сил России и командующего объединённой группировкой войск Валерия Герасимова с инспекцией на Днепропетровское направление.

Такие визиты происходят нечасто — в среднем раз в несколько месяцев в зависимости от оперативной обстановки. Военный обозреватель Илья Головнёв отмечает предыдущие посещения: 21 февраля 2024 года после событий под Авдеевкой, 6 августа 2024 года, 21 января 2025 года на Покровском направлении и 14 июля 2025 года.

В ходе текущей инспекции генерал заслушал доклады командующих армиями, командиров соединений и других офицеров о текущей обстановке, достигнутых результатах и дальнейших планах. Герасимов охарактеризовал боевые действия в зоне ответственности группировки «Центр» как наиболее упорные и ожесточённые на всей линии соприкосновения.

Оценки экспертов

Заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Татьяна Малицкая указывает на активное продвижение российских подразделений по всей линии фронта, особенно отмечая Днепропетровское и Запорожское направления. По её словам, группировка «Центр» остаётся одним из наиболее активных участков, где продолжаются боевые действия.

Визит командующего объединённой группировкой войск трактуется как переход к системному наступлению по всему фронту с концентрацией усилий и ресурсов на ключевых участках. Это происходит на фоне попыток ударов дронами по объектам на территории России.

Военные эксперты связывают активизацию боевых действий с дипломатической ситуацией. Выполнение поставленных задач остаётся приоритетом, а отсутствие прогресса в переговорном процессе рассматривается как выбор в пользу продолжения военных действий до достижения поставленных целей по демилитаризации.

Некоторые наблюдатели расценивают встречу начальника Генштаба с командованием группировки «Центр» как возможный сигнал о подготовке масштабных операций. В распоряжении российских войск находятся значительные резервы техники и личного состава.

