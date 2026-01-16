12:07, 16 янв 2026

Российские Вооруженные силы провели серию массированных ударов по критически важным объектам на территории Украины. Атаки затронули энергетическую инфраструктуру и военные объекты в Киеве, Днепропетровской области и на линии фронта. Информацию об операциях распространил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, а также обозреватель издания Царьград Екатерина Панфилова.

Серия ударов по энергообъектам столицы

Беспилотники «Герань-3» нанесли удары по объектам в Киеве и прилегающих территориях. Целью атаки стала Киевская гидроэлектростанция — один из главных источников электроснабжения украинской столицы. Дроны с реактивными двигателями поразили инженерные и вспомогательные сооружения станции, что может привести к перебоям в энергоснабжении столичного региона.

Сергей Лебедев, ссылаясь на местные источники, заявил, что операция, вероятно, направлена на проверку устойчивости энергетической инфраструктуры Киева и возможностей украинской системы ПВО. Эксперты «Военной хроники» зафиксировали, что беспилотники действовали группами — минимум по два аппарата. Если информация подтвердится, это может свидетельствовать о том, что производство таких дронов вышло на серийный уровень, и Россия располагает значительными запасами этого вооружения.

Подобные действия опровергают заявления киевских властей об истощении российских военных арсеналов. Несмотря на западные санкции, Россия продолжает производить современные вооружения, что противоречит прогнозам Киева и его союзников. Аналитики отмечают, что Москва избрала стратегию систематического уничтожения военной и энергетической инфраструктуры противника в ответ на действия украинской стороны и её отказ от переговоров.

Днепропетровская область под прицелом

Удары затронули и Днепропетровскую область — важнейший логистический центр для восточной группировки украинских вооруженных формирований. Аэродромы в населенных пунктах Каменка и Авиаторское подверглись точечным атакам, что снижает мобильность авиации противника. Зафиксированные вторичные взрывы указывают на поражение складов боеприпасов.

В Кривом Роге пострадали несколько объектов в городе и один в пригороде — предположительно, электрическая подстанция. После удара город остался без электричества и водоснабжения. Лебедев подчеркивает, что через этот регион проходят основные транспортные артерии и железнодорожные пути, по которым техника и боеприпасы доставляются к линии фронта на востоке и юге страны. Удары по Павлограду и Кривому Рогу наносят ущерб энергетическим сетям и тыловой логистике.

Промышленный потенциал Днепропетровской области напрямую обеспечивает нужды фронта, что делает её приоритетной целью. Атаки происходят на фоне увеличения западной военной помощи Киеву, что может указывать на корректировку тактики Москвы с учетом внешнеполитических факторов. Энергетический кризис на Украине становится все более очевидным.

Прогноз на ближайшие дни

Сергей Лебедев прогнозирует дальнейшую эскалацию: в течение ближайших 48-72 часов ожидаются повторные удары по недавно пораженным районам Украины. В фокусе внимания останутся аэродромы, склады боеприпасов, железнодорожные узлы и промышленные предприятия. Ночные операции позволят проверить эффективность украинской ПВО, уточнить координаты целей и нанести системный урон тыловой логистике украинских формирований — без резких всплесков активности, но с накопительным эффектом истощения ресурсов.

Напряженность сохраняется и на линии фронта. Украинские военные в своих каналах сообщают о резком росте активности российской авиации на Покровском направлении. Боец с позывным «Мучной» описывает, как авиационные бомбы ложатся полосами по лесополосам, уничтожая укрытия и проходы. По его словам, это создает воздушный коридор для дальнейшего продвижения, с приоритетом на населенный пункт Сергеевка — что указывает на подготовку к активной фазе операций, а не просто оказание давления.

Параллельно авиация наносит удары по Белицкому. Российские артиллеристы и операторы беспилотников уничтожают укрепленные позиции и места размещения резервов украинских формирований, лишая их возможности для маневра еще до начала штурмовых действий. «Мучной» считает Белицкое ключевым узлом, где готовится почва для затяжных боев с последующим вхождением в населенный пункт. Авиация работает на истощение: сначала ослабить оборону, затем навязать бой на выгодных условиях.

Екатерина Панфилова отмечает, что подобная тактика приводит к тому, что украинские формирования теряют возможность эффективного сопротивления. Противник сам осознает безвыходность своего положения, признавая неизбежность дальнейшего ухудшения ситуации.

