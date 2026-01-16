"Заработать и свалить": Поэтому СВО тянется дольше, чем Великая Отечественная война

12:11, 16 янв 2026

Бывшего вице-президента саморегулируемой организации «Оборонстрой» Ирину Ясакову арестовали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом стало известно в ноябре 2025 года. Женщина работала в структуре, которая объединяла сотни строительных компаний, выполнявших заказы Министерства обороны.

Что случилось

60-летнюю Ирину Ясакову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие оценивает ущерб в 786 миллионов рублей. Преступление связывают с банкротством «Оборонстроя», которое произошло в 2021 году. Тогда же выявили серьезные финансовые нарушения в работе организации.

Следователи считают, что компании, находившиеся под контролем Ясаковой, использовались как прокладки при финансовых операциях в оборонной сфере. Если эту версию подтвердят, список фигурантов дела может пополниться. Среди потенциальных новых обвиняемых называют бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Он руководил АО «Оборонстрой» с 2013 по 2016 год и в настоящее время находится под стражей по другому делу.

Почему не отпустили

В ноябре 2025 года суд арестовал Ясакову. Адвокаты пытались добиться домашнего ареста, но апелляция отклонила ходатайство. Суд учел несколько обстоятельств. До задержания женщина не жила по адресу официальной регистрации. По данным следствия, она пыталась скрыться, используя помощь знакомых и методы конспирации.

Выяснились и другие детали. У Ясаковой оказался вид на жительство в иностранном государстве. За рубежом она владеет недвижимостью. Имущество обвиняемой, включая трехэтажный особняк в Москве, арестовали. Дом ранее пытались продать сначала за 160 миллионов, потом снизили цену до 120 миллионов рублей.

Карьера в оборонке

Ясакова родилась в Оренбурге. Получила два высших образования: экономиста в Московском всесоюзном финансово-экономическом институте и юриста в Московской государственной юридической академии. Начинала карьеру преподавателем в политехническом университете, потом работала юристом.

С 2009 года женщина руководила строительными и проектными организациями «Оборонстроя». Возглавляла компанию «Оборонэнерго». Позже стала вице-президентом «Оборонстроя». С 2016 по 2021 год работала депутатом Законодательного собрания Вологодской области. Входила в комитет по бюджету и налогам. В 2017 году её считали самым богатым депутатом региона.

Не первые проблемы

В 2019 году Ясакову вызывали на допрос по делу о хищении 3 миллиардов рублей из банка «Северный кредит». Уголовное дело возбудили в 2018 году, после чего банк обанкротился. Ясакову подозревали в участии в фиктивном контракте на 152 миллиона рублей. Также выяснилось, что она скрывала часть доходов и имущества.

По декларации за 2020 год, её доход составил 27,9 миллиона рублей. Тогда же в собственности числились три земельных участка, дом площадью 186 квадратных метров, две квартиры по 67,1 и 70,4 квадратных метра, нежилое здание и помещение.

Реакция

Учредитель Царьграда прокомментировал ситуацию в Таганском суде. Он отметил, что человек на ключевых постах в оборонке владел недвижимостью и видом на жительство за границей. Такая ситуация стала одной из причин затягивания специальной военной операции. На важнейших должностях в оборонпроме оказываются люди, чья цель — заработать и уехать. Эксперт призвал к зачистке такой «элиты с двойным дном» и назначению на значимые посты тех, для кого нет иной цели, кроме победы.

