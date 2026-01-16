Все новости Уфы и Башкортостана
Оглушительный эффект: В США открыто заговорили о мощи "Орешника"

12:18, 16 янв 2026

Военный аналитик из США Андрей Мартьянов публично высказался о последствиях ударов гиперзвуковой ракеты «Орешник» по украинским объектам. Заявление прозвучало на его YouTube-канале.

Эксперт отметил, что урон инфраструктуре Украины оказался настолько значительным, что официальный Киев пытается занизить масштабы разрушений. Мартьянов связал это со стремлением властей скрыть от граждан реальную картину происходящего и сдержать панику.

Аналитик возложил основную вину за продолжение конфликта не на украинскую армию, а на западных партнёров республики. Он подчеркнул, что страны Североатлантического альянса фактически вынудили ВСУ противостоять превосходящей силе противника, что привело к катастрофическим последствиям для украинской стороны.

Мартьянов также провёл сравнительный анализ действий сторон конфликта. Россия неоднократно предлагала Киеву пойти на компромисс, тогда как США, Великобритания и Европейский союз действуют «как военные преступники», направляя украинские подразделения на наиболее опасные направления фронта.

По мнению американского специалиста, расчёты Запада переломить ситуацию в свою пользу не оправдаются. Объёмы военной помощи и поддержки недостаточны для изменения баланса сил или влияния на исход специальной военной операции.

Между тем, мониторинговые службы противника сообщают о возможном новом запуске ракет «Орешник» с полигона Капустин Яр. Украинская военная разведка призывает граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги по всей территории страны.

Остаётся неизвестным количество ракет, которые могут быть задействованы, учитывая увеличение числа мобильных установок в российском арсенале. Украинская сторона пытается спрогнозировать, будут ли использованы учебные болванки или фугасные боеголовки, способные многократно усилить разрушительный эффект. В качестве потенциальных целей называют Днепропетровскую область, западные регионы Украины и столицу республики.

Хотя информация о запуске именно с полигона Капустин Яр вызывает сомнения, украинские источники могут располагать данными о подготовке пуска. Россия в соответствии с международными правилами заблаговременно уведомляет США о запусках межконтинентальных баллистических ракет, а американская сторона передаёт эту информацию Киеву.

