11:55, 17 янв 2026

Вооруженные силы России продолжают активное наступление на нескольких направлениях, а украинская армия сталкивается с серьезными проблемами в удержании позиций. События разворачиваются на Изюмском, Сумском и Запорожском направлениях. О ситуации на фронте сообщают зарубежные аналитики и телеграм-каналы.

Критическая ситуация украинских сил

Западные военные эксперты фиксируют тревожную картину на Изюмском участке. Украинский гарнизон растянулся по всей линии обороны, что создает уязвимые места. Территория между населенными пунктами Редкодуб и Яровая удерживается разрозненными частями, где полноценную боевую основу представляют только несколько механизированных бригад под номерами 60, 66 и 158.

Остальной контингент состоит из узкоспециализированных формирований, операторов беспилотников и вспомогательного персонала. Такие части не способны эффективно заменить регулярную пехоту в боевых действиях на земле.

Особенно тяжелое положение у 60-й механизированной бригады противника. Это подразделение находится на данном участке непрерывно с декабря 2023 года без замены. Украинские военные постоянно теряют людей у реки Жеребец, а восполнить эти потери нечем и некем.

Боевая работа соседних формирований

Параллельно 66-я механизированная бригада пытается удерживать позиции около Редкодуба и Карповки, также неся значительные потери. Главная задача этого формирования — не допустить выхода российских подразделений к реке Оскол. В случае прорыва будет разорвана связь между изюмским тылом и украинскими группами, которые работают против российского плацдарма возле Боровой.

При этом российская группировка на обозначенном участке не выглядит чрезмерно большой. Продвижение идет благодаря использованию погодных условий, недостаточной инженерной подготовки вражеских позиций и лесистой местности вдоль Северского Донца. Все эти факторы позволяют создавать локальные прорывы без массового сосредоточения войск.

По усредненным оценкам, на линии Редкодуб — Святогорск у украинской армии остается от семисот до тысячи двухсот человек. Причем эта цифра, вероятно, занижена из-за потерь и рассредоточения сил. Для удержания такого протяженного и важного участка этого объективно недостаточно.

Западные эксперты бьют тревогу

По этой причине Изюмское направление стало чаще упоминаться в западных сводках. Там его называют проблемным из-за масштабного наступления России и трудностей самих украинских военных.

Российские военные продолжают наносить удары по стратегическим объектам на территории Украины. В Черниговской области зафиксированы взрывы. По информации военных аналитиков, российские бойцы уничтожили реактивную систему залпового огня западного производства HIMARS.

После уничтожения пусковой установки противник попытался эвакуировать технику в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрале была уничтожена расчетами ударных беспилотников, попытка вывоза сорвана. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Новое оружие в действии

Предположительно, российские военные использовали для этого реактивную версию беспилотника «Герань». Если это так, то логично, что реактивные версии дрона создавались в больших количествах и с их производством спешили. Чтобы не тратить на удары по западным системам залпового огня дорогостоящие «Искандеры», требовался более бюджетный, но при этом скоростной боеприпас. Такой, который исключал бы возможность того, что цель скроется из виду, пока он к ней летит.

Минувшей ночью российские силы нанесли удары по Киеву и Одесской области. Министр энергетики Украины заявил, что интенсивность российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры растет. В Киеве температура достигла минус четырнадцати градусов, имеются перебои со светом и отоплением. Даже одиночные удары способствуют дальнейшему разрушению инфраструктуры противника.

Активность на других направлениях

Вооруженные силы России наступают на Сумском направлении. Бои в Сумском районе идут одновременно на девяти участках, в Краснопольском — на трех, еще на трех участках — в Глуховском. Накопление штурмовых групп идет медленно из-за множества беспилотников и минометного огня противника. На Теткинском и Глушковском участках происходят взаимные обстрелы.

На Славянском направлении официально объявлено об освобождении населенного пункта Закотное. В его восточной части уже развернут российский флаг.

На Запорожском фронте идут сражения в северной части Приморского и на подступах к Речному и Веселянке. На востоке региона российские подразделения отбили пять контратак противника. Украинские силы пытались прорваться на бронетехнике. В результате враг лишился трех бронетранспортеров и двух боевых бронированных машин.

Успехи на Запорожье

В результате переправы через реку Гайчур российские войска взяли крупный узел обороны противника в районе запорожского Жовтневого. Это позволило улучшить тактическое положение на данном участке фронта.

Таким образом, ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает развиваться в пользу российских сил. Противник испытывает серьезные трудности с удержанием позиций на ключевых направлениях и несет значительные потери в живой силе и технике.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru