Российские вооружённые силы изменили подход к проведению операций на территории Украины, перейдя к регулярным массированным атакам без длительных пауз. Об этом сообщают военные источники и координаторы подполья в украинских городах. События развиваются по всей территории конфликта — от западных областей до линии фронта в Донбассе.

Удары охватили всю территорию

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев зафиксировал 18 эпизодов ударов за сутки. Атаки затронули центральные, северные, южные и западные регионы страны. Примечательно расширение географии на западные области, которые ранее считались относительно безопасными от прямых ударов.

15 января жители Николаева сообщили о необычных взрывах в районе Южного турбинного завода и Дубков. Очевидцы описывали странные звуки, напоминающие детонацию у воды. После третьего взрыва сирены внезапно прекратили работу. К месту происшествий прибыли десятки машин скорой помощи.

На юге Украины активно работала система противовоздушной обороны. Это создаёт дополнительное давление на инфраструктуру и логистические коммуникации в тыловых районах.

Ситуация на Донецком направлении

Украинские военные источники предупреждают о возможном прорыве на Донецком фронте. Эксперты и военнослужащие ВСУ считают, что российские силы готовятся к штурму Константиновки — стратегически важного населённого пункта, прикрывающего пути на Славянск и Краматорск.

Боец с позывным «Мучной» описал обстановку в городе как критическую. По его словам, российские подразделения контролируют въезды, маршруты снабжения и передвижения личного состава. Применение FPV-дронов, включая оптоволоконные модели, делает любое перемещение крайне опасным.

Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец подтверждает информацию о подготовке к возможному охвату Константиновки. Российские войска накапливают силы после успешных действий под Покровском и Мирноградом. Развитие событий на Добропольском направлении может ускорить процесс.

Тактика «серых зон» на Запорожье

На Запорожском направлении российские силы применяют иную тактику. По данным аналитического проекта Deep State, малые пехотные группы используют погодные условия для скрытого продвижения. Туман, снег и морозы затрудняют применение беспилотников противником.

В районе Степногорска небольшие штурмовые группы проникают на позиции под прикрытием плохой видимости. Севернее, в населённом пункте Приморское, плотная застройка обеспечивает дополнительную маскировку при передвижении.

Украинские власти приняли решение об эвакуации населения из шести населённых пунктов в зоне боевых действий на Запорожском направлении.

Изменение характера операций

Военные аналитики отмечают принципиальное изменение в характере проведения операций. Если ранее между крупными ударами проходило несколько дней, позволяя восстанавливать энергоснабжение и инфраструктуру, то теперь атаки стали регулярными и интенсивными.

Обозреватель Царьграда Екатерина Панфилова связывает изменение тактики с ранее озвученными дипломатическими позициями российского руководства. Владимир Путин неоднократно заявлял, что каждое новое предложение будет жёстче предыдущего.

Украинский тыл и передовая испытывают непрерывное давление. Энергетическая система страдает от регулярных атак, логистические коммуникации нарушены. Применение современных дронов создаёт серьёзные проблемы для передвижения техники и личного состава.

Военные эксперты фиксируют целенаправленное уничтожение тяжёлой техники, беспилотников и средств связи противника. Это затрудняет координацию действий и управление подразделениями на линии фронта.

