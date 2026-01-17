Аукнулись неудачные штурмы? Слухи о громком увольнении генерала-беды в России набирают обороты

12:10, 17 янв 2026

Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным силам Сухраб Ахмедов, возможно, отправлен в отставку. Информацию распространил член Общественной палаты от Запорожской области Владимир Рогов 17 января. Минобороны пока официально ничего не комментирует.

Данные об уходе военачальника подтвердили несколько военкоров и источник «Коммерсанта» в структурах флота. По их сведениям, решение связано с недовольством подчиненных работой генерала. Военный эксперт Владислав Шурыгин в программе на телеканале Царьград отметил неоднозначную репутацию Ахмедова в войсках.

Для генерала это может стать второй отставкой за короткое время. Весной прошлого года его уже снимали с поста командующего 20-й общевойсковой армией. С его именем связывают несколько провальных штурмов и перемещений войск.

Эксперт подчеркнул разницу между оценкой военачальника солдатами и офицерами, с одной стороны, и высшим командованием — с другой. Последнее назначение Ахмедова многие восприняли без энтузиазма, а последующие неудачи только усилили вопросы к его компетенции.

Шурыгин призвал дождаться официальных заявлений, поскольку прямого подтверждения от Минобороны не поступало. При этом он указал, что снятие офицеров за серьезные провалы — стандартная военная практика. Такие случаи были десятками во время Великой Отечественной войны и продолжаются в ходе СВО.

Война представляет собой естественный отбор, от которого зависит успех боевых действий. Если отставка подтвердится, это будет означать объективную оценку ситуации со стороны высшего командования. Подобные кадровые решения принимались в отношении многих высокопоставленных военных за различные неудачи и поражения на фронте.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru