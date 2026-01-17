Неожиданно. "Искандеры" больше не нужны. HIMARS словил особую "птичку"

12:14, 17 янв 2026

Российские войска ликвидировали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области с помощью модернизированных беспилотников. Об этом 17 января сообщила пресс-служба группы войск «Север».

Украинские военные нанесли удар по Брянской области из РСЗО HIMARS, развернутой в районе населенного пункта Хлопяники. Разведывательные подразделения группы войск «Север» мгновенно засекли точное местоположение установки. После определения координат по позиции противника были направлены российские ударные беспилотники, которые уничтожили американскую систему. Для полной ликвидации РСЗО потребовалось применить два ударных дрона.

Стоимость одной установки HIMARS на экспортном рынке составляет приблизительно 10 миллионов долларов. В прошлом году американский госдепартамент одобрил экстренную поставку трех таких систем на Украину общей стоимостью 30 миллионов долларов. При этом российские беспилотники, даже в модернизированном исполнении, обходятся значительно дешевле импортной военной техники.

По предварительным данным, для уничтожения HIMARS использовалась реактивная модификация беспилотника «Герань». Военные эксперты отмечают, что создание скоростных версий этих дронов велось в ускоренном режиме и больших объемах. Главная цель разработки заключалась в получении более экономичной альтернативы дорогостоящим ракетным комплексам «Искандер» для поражения западных РСЗО. Новый боеприпас должен был обладать достаточной скоростью, чтобы исключить уход цели из зоны поражения во время полета.

В модифицированном беспилотнике установлены камера и канал управления в режиме реального времени. Конструкция также включает алгоритмы распознавания целей для автоматического наведения на завершающем этапе атаки. С начала специальной военной операции российские войска ожидали появления ударного БПЛА, способного длительное время находиться в воздухе и вести «свободную охоту» на приоритетные объекты противника. Сейчас эту задачу выполняют модернизированные «Герани», которые эффективно уничтожают ограниченное количество имеющихся у противника HIMARS.

Технологическая эволюция беспилотников семейства «Герань» демонстрирует впечатляющий прогресс. За два года производитель прошел путь от выпуска копий иранских Shahed-136, летающих по заранее заданным координатам, до создания охотников, способных поражать движущиеся цели, включая вертолеты и мобильные РСЗО. Применение относительно недорогих дронов для уничтожения дорогостоящей западной техники создает дополнительные экономические сложности для поставщиков вооружений украинской армии.

Военные наблюдатели предполагают, что дальнейшее совершенствование беспилотных систем может привести к появлению модификаций, способных эффективно действовать против комплексов ПВО Patriot, размещенных в западных областях Украины.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru