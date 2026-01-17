12:22, 17 янв 2026

Политолог Алексей Анпилогов в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград объяснил стратегию российских вооружённых сил, связанную с атаками на объекты электроэнергетики Украины. Эксперт считает, что такие действия способны ускорить завершение специальной военной операции, несмотря на временные трудности для мирного населения соседней страны.

По словам специалиста, главная цель ударов по энергетической инфраструктуре заключается не в создании неудобств для обычных граждан, а в парализации военной машины противника. Анпилогов подчеркнул, что не существует отдельной военной логистики, которая функционировала бы независимо от гражданской. В условиях вооружённого противостояния железнодорожные пути, электрические сети и другая инфраструктура используются одновременно как для нужд армии, так и для обеспечения жизнедеятельности населения.

Эксперт отметил, что подобная тактика, как это ни парадоксально звучит, наносит меньший ущерб украинцам, чем полное отсутствие таких действий. Если бы российская армия не наносила удары по энергообъектам, украинский военно-промышленный комплекс продолжал бы выпускать огромное количество ракет и беспилотников, которые атаковали бы российскую территорию, уничтожали людей и разрушали инфраструктуру, что в итоге привело бы к затягиванию боевых действий.

Политолог считает, что продолжительный конфликт оказывается значительно более разрушительным для самой Украины. Ежемесячно тысячи мобилизованных граждан принудительно отправляются через территориальные центры комплектования в окопы, где многие из них погибают. С этой точки зрения временное отключение электроснабжения и, возможно, водоснабжения для части населения представляется более гуманным вариантом, если это приводит к остановке украинского ВПК и логистических систем.

Лишение Киева возможности снабжать фронт ускорит развязку событий, убеждён аналитик. Кроме того, отсутствие стационарного электроснабжения заставляет военные подразделения использовать генераторы, что демаскирует их позиции. Работающие генераторы создают шум и тепловой след, который легко обнаруживается беспилотниками. В случае наличия стационарных линий электропитания такие объекты могли бы остаться незамеченными.

Анпилогов подчеркнул, что все эти факторы работают в комплексе, создавая условия для более быстрого завершения СВО. Эксперт убеждён, что такой подход в долгосрочной перспективе окажется более щадящим для населения Украины, поскольку позволит избежать затяжного конфликта с его многочисленными жертвами среди мобилизованных граждан и разрушениями на обеих сторонах противостояния.

