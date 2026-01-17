Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Жёстко, но эффективно: Есть способ закончить СВО раньше. Однако Украине придётся тяжело

Жёстко, но эффективно: Есть способ закончить СВО раньше. Однако Украине придётся тяжело

12:22, 17 янв 2026

Политолог Алексей Анпилогов в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград объяснил стратегию российских вооружённых сил, связанную с атаками на объекты электроэнергетики Украины. Эксперт считает, что такие действия способны ускорить завершение специальной военной операции, несмотря на временные трудности для мирного населения соседней страны.

По словам специалиста, главная цель ударов по энергетической инфраструктуре заключается не в создании неудобств для обычных граждан, а в парализации военной машины противника. Анпилогов подчеркнул, что не существует отдельной военной логистики, которая функционировала бы независимо от гражданской. В условиях вооружённого противостояния железнодорожные пути, электрические сети и другая инфраструктура используются одновременно как для нужд армии, так и для обеспечения жизнедеятельности населения.

Эксперт отметил, что подобная тактика, как это ни парадоксально звучит, наносит меньший ущерб украинцам, чем полное отсутствие таких действий. Если бы российская армия не наносила удары по энергообъектам, украинский военно-промышленный комплекс продолжал бы выпускать огромное количество ракет и беспилотников, которые атаковали бы российскую территорию, уничтожали людей и разрушали инфраструктуру, что в итоге привело бы к затягиванию боевых действий.

Политолог считает, что продолжительный конфликт оказывается значительно более разрушительным для самой Украины. Ежемесячно тысячи мобилизованных граждан принудительно отправляются через территориальные центры комплектования в окопы, где многие из них погибают. С этой точки зрения временное отключение электроснабжения и, возможно, водоснабжения для части населения представляется более гуманным вариантом, если это приводит к остановке украинского ВПК и логистических систем.

Лишение Киева возможности снабжать фронт ускорит развязку событий, убеждён аналитик. Кроме того, отсутствие стационарного электроснабжения заставляет военные подразделения использовать генераторы, что демаскирует их позиции. Работающие генераторы создают шум и тепловой след, который легко обнаруживается беспилотниками. В случае наличия стационарных линий электропитания такие объекты могли бы остаться незамеченными.

Анпилогов подчеркнул, что все эти факторы работают в комплексе, создавая условия для более быстрого завершения СВО. Эксперт убеждён, что такой подход в долгосрочной перспективе окажется более щадящим для населения Украины, поскольку позволит избежать затяжного конфликта с его многочисленными жертвами среди мобилизованных граждан и разрушениями на обеих сторонах противостояния.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Неожиданно. "Искандеры" больше не нужны. HIMARS словил особую "птичку"

Читайте также:

Неожиданно. "Искандеры" больше не нужны. HIMARS словил особую "птичку"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Не имела никакого смысла»: американские аналитики считают, что вылазка ВСУ в Курской области бессмысленна и имеет мало шансов на успех
Россия/мир
«Не имела никакого смысла»: американские аналитики считают, что вылазка ВСУ в Курской области бессмысленна и имеет мало шансов на успех
Грозное предупреждение генерала Гурулёва сбывается: считали его паникёром, но сегодня это признали все
Россия/мир
Грозное предупреждение генерала Гурулёва сбывается: считали его паникёром, но сегодня это признали все
ВКС России применили новую тактику при атаке 26 августа по объектам ВСУ: о ходовом приеме рассказали военкоры
Россия/мир
ВКС России применили новую тактику при атаке 26 августа по объектам ВСУ: о ходовом приеме рассказали военкоры
Военный эксперт объяснил, почему Россия все откладывает взятие Харькова на потом: «Забот много»
Россия/мир
Военный эксперт объяснил, почему Россия все откладывает взятие Харькова на потом: «Забот много»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен